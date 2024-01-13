В Полтавской области ракета упала во дворе частного дома и не разорвалась, — ОВА

Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: росСМИ

Враг атаковал Украину ракетами разного типа утром 13 января. Одна из враждебных целей упала во дворе частного дома в Полтавской области.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин.

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По его словам, во время утренней атаки в Полтавской области работали Силы ПВО.

"Во двор одного из частных домов в Кременчугском районе упала неразорвавшаяся ракета", — говорится в сообщении.

Пронин уточнил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

Однако известно о поврежденном хозяйственном здании — на месте работают профильные специалисты.

Скриншот сообщения Пронина

Напомним, что утром 13 января во время воздушной тревоги раздавались взрывы в Кропивницком.

Также о звуках взрывов сообщалось и в Чернигове. По данным ОВА, в городе работало ПВО.

Кроме того, Воздушные Силы предупреждали о маневрировании вражеских ракет между западными областями. Впоследствии в Ивано-Франковске работала противовоздушная оборона, там были слышны взрывы.