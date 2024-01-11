ГУР раскрыло данные, сколько оружия Россия может производить за год

Российские ракеты. Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Главном управлении разведки Украины заявили, что военная промышленность России может производить 2 миллиона боеприпасов 122 и 152 мм в год. Однако в 2023 году обеспечить свои потребности в боеприпасах полностью РФ не смогла. Случился дефицит около полумиллиона снарядов.

Об этом сообщил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Читайте также:

Мощность оборонной промышленности РФ

Скибицкий указал, что россияне брали снаряды у Беларуси, затем закупали их у Ирана, а сейчас перешли к закупкам партий вооружения из КНДР. Также в ГУР отметили, что Украине известно, по какому пути были перевезены снаряды для РФ. Также есть сведения о том, где именно и на каких складах хранится оружие и каким образом его доставляют на передовую.

Как отметил представитель ГУР, в этом году Россия планирует увеличить производство боеприпасов, однако у нее есть некоторые проблемы, которые препятствуют этому. Они связаны с нехваткой составных частей, квалифицированного персонала и производственных мощностей.

"Наша оценка — в РФ будет оставаться дефицит на таком же уровне, 500 тысяч боеприпасов, и она будет пытаться где-то их найти", — сообщил представитель ГУР.

Напомним, в течение 2023 года украинские разведчики провели ряд успешных спецопераций на временно оккупированный Крым. Подобные атаки напоминают оккупантам об их временном пребывании на украинских землях.

Добавим, в СМИ появилась информация, что Иран разработал для России новую модель дрона Shahed для атак по Украине. Также вероятна передача баллистических ракет государству-агрессору.