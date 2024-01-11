КНДР може постачати Росії новий тип тактичних керованих ракет, — ЗМІ
Північна Корея може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет для використання Москвою у війні з Україною. Їх можуть передати на додачу до передбачуваних поставок балістичних ракет малої дальності.
Про це повідомляє Yonhap.
Нові ракети від КНДР для Росії
Видання зазначає, що невдовзі Північна Корея може продати Росії ще й нові типи тактичних керованих ракет. Це відбудеться на додачу до передбачуваної поставки балістичних ракет малої дальності для використання у війні з Україною.
Водночас міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік припустив, що недавній візит Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів, ймовірно, пов'язаний з постачанням зброї до РФ, адже країни начебто домовились зміцнювати військову співпрацю.
"Станом на кінець грудня Північна Корея надала Росії близько 5 тис. контейнерів зі зброєю, які можуть вмістити близько 2,3 млн снарядів калібру 152 мм або близько 400 тис. снарядів калібру 122 мм", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Росія в недавніх атаках під час новорічних свят застосувала північнокорейські ракети проти України. У Великій Британії засудили такі дії Російської Федерації й заявили, що це "симптом її ізоляції на світовій арені та ознака її розпачу".
Також ми писали, що Північна Корея поставила Росії понад тисячу контейнерів із технікою та боєприпасами. В обмін на це Пхеньян очікує від Москви передових військових технологій, обладнання для виробництва балістичних ракет і не тільки.
Додамо, нещодавно Кім Чен Ин привів доньку на завод з виробництва ракет. Це може свідчити про її потенційну роль як майбутнього лідера країни.
Читайте Новини.LIVE!