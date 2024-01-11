КНДР може постачати Росії новий тип тактичних керованих ракет, — ЗМІ

Лідер КНДР Кім Чен Ин та президент РФ Володимир Путін. Фото: AP

Північна Корея може продати Росії нові типи тактичних керованих ракет для використання Москвою у війні з Україною. Їх можуть передати на додачу до передбачуваних поставок балістичних ракет малої дальності.

Про це повідомляє Yonhap.

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Видання зазначає, що невдовзі Північна Корея може продати Росії ще й нові типи тактичних керованих ракет. Це відбудеться на додачу до передбачуваної поставки балістичних ракет малої дальності для використання у війні з Україною.

Водночас міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік припустив, що недавній візит Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів, ймовірно, пов'язаний з постачанням зброї до РФ, адже країни начебто домовились зміцнювати військову співпрацю.

"Станом на кінець грудня Північна Корея надала Росії близько 5 тис. контейнерів зі зброєю, які можуть вмістити близько 2,3 млн снарядів калібру 152 мм або близько 400 тис. снарядів калібру 122 мм", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Росія в недавніх атаках під час новорічних свят застосувала північнокорейські ракети проти України. У Великій Британії засудили такі дії Російської Федерації й заявили, що це "симптом її ізоляції на світовій арені та ознака її розпачу".

Також ми писали, що Північна Корея поставила Росії понад тисячу контейнерів із технікою та боєприпасами. В обмін на це Пхеньян очікує від Москви передових військових технологій, обладнання для виробництва балістичних ракет і не тільки.

Додамо, нещодавно Кім Чен Ин привів доньку на завод з виробництва ракет. Це може свідчити про її потенційну роль як майбутнього лідера країни.