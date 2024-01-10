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Спецоперації в Криму — в ГУР розповіли про атаки на півострів за 2023 рік

10 січня 2024 11:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Спецоперації в Криму — в ГУР розповіли про атаки на півострів за 2023 рік
Підготовка військових до спецоперації в Криму. Фото: скриншот
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж 2023 року українські розвідники здійснили низку успішних спецоперацій на тимчасово окупований Крим. Подібні атаки нагадують окупантам про їхнє тимчасове перебування на українських землях.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк у коментарі телеканалу "Ми Україна"

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Черняк розповів, що розвідники неодноразово здійснювали рейди до берегів півострова чи інші чорноморські походи. За його словами — це все частина плану української армії. 

"Наголошую — проведення таких спецоперацій відбувається точково, але вони не окремі: вони входять у єдиний план, єдиний задум проведення ширших будь-яких операцій", — каже представник ГУР. 

Він додав, що спецоперації українських розвідників у 2023 році це лише початок, адже вже 2024 року таких атак стане значно більше і вони будуть потужнішими. 

"ГУР стежить і передає інформацію Силам оборони всіма логістичними шляхами російських військових. Зокрема, по Кримському мосту. Їх намагаються знищити насамперед для того, щоб не було підвезення боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та мінімізувати вогненний вплив армії РФ на ЗСУ", — підкреслив Черняк. 

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело чергову спецоперацію 6 січня, спрямовану на ослаблення Росії. У Білгородській області було знищено два комплекси "Панцир-С1".

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