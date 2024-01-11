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Ігнат прокоментував плани Ірану надати Росії нові дрони та ракети

11 січня 2024 10:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ігнат прокоментував плани Ірану надати Росії нові дрони та ракети
Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У ЗМІ з'явилася інформація, що Іран розробив для Росії нову модель дрона Shahed для атак по Україні. Також ймовірна передача балістичних ракет державі-агресору.

На це відреагував речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Треба побачити, наскільки вони будуть ефективними, в якій кількості вони зможуть потенційно передати. Я хочу наголосити, що Повітряні сили не мають такої інформації, щоб спростувати чи підтвердити щодо іранських ракет", — зазначив Ігнат.

За його словами, наразі не відбувається нічого неочікуваного для України, бо мова про передачу Росії ракет з Ірану йшла ще рік тому, однак це все одно становить загрозу.

"Нове озброєння, яке постачається, звичайно, носить нові загрози та виклики. Збивати балістику можна лише спеціальними засобами, такі як Patriot можуть це робити. Тому постачання балістичних ракет — це будуть викликами для нас. Ми маємо розраховувати на підтримку партнерів", — сказав представник Повітряних Сил.

На його думку, окупанти у своїх ударах по Україні продовжать робити ставку на Shahed-136, тому що незрозуміло, який буде темп виробництва нових дронів.

Нагадаємо, що український військовослужбовець, спеціаліст зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестновий розповів, що на території України військовим вдалося збити Shahed-238 з реактивним двигуном, що летів зі швидкістю близько 500 км/годину. Дрон зумів подолати відстань до середини країни.

Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про збиття нового російського дрона типу Shahed з реактивним двигуном. За його словами, наразі він не може це підтвердити. 

Іран
безпілотники
ракети
дрони
війна в Україні
Росія

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