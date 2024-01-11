ГУР розкрило дані, скільки зброї Росія може виробляти за рік

Російські ракети. Ілюстративне фото: depositphotos.com

В Головному управлінні розвідки України заявили, що військова промисловість Росії може виробляти 2 мільйони боєприпасів 122 та 152 мм на рік. Проте у 2023 році забезпечити свої потреби у боєприпасах цілком РФ не змогла. Стався дефіцит близько пів мільйона снарядів.

Про це повідомив представник ГУР Вадим Скібіцький.

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Скібіцький вказав, що росіяни брали снаряди у Білорусі, потім закупляли їх в Ірану, а зараз перейшли до закупівель партій озброєння з КНДР. Також в ГУР зазначили, що Україні відомо, яким шляхом були перевезені снаряди для РФ. Також є відомості про те, де саме та на яких складах зберігається зброя і яким чином її доставляють на передову.

Як вказав представник ГУР, цьогоріч Росія планує збільшити виробництво боєприпасів, проте у неї є деякі проблеми, які перешкоджають цьому. Вони пов'язані із браком складових елементів, кваліфікованого персоналу та виробничих потужностей.

"Наша оцінка — в РФ буде залишатись дефіцит на такому ж рівні, 500 тисяч боєприпасів, і вона буде намагатись десь їх знайти", — повідомив представник ГУР.

Нагадаємо, упродовж 2023 року українські розвідники здійснили низку успішних спецоперацій на тимчасово окупований Крим. Подібні атаки нагадують окупантам про їхнє тимчасове перебування на українських землях.

Додамо, у ЗМІ з'явилася інформація, що Іран розробив для Росії нову модель дрона Shahed для атак по Україні. Також ймовірна передача балістичних ракет державі-агресору.