Гетман рассказал, что продолжительность войны до 2025 года – это расчеты возможностей россиян

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Украинские защитники активно уничтожают вражескую военную технику. По математическим расчетам способностей, к 2025 году у россиян закончатся все танки.

Об этом рассказал военный эксперт Алексей Гетьман в эфире Ми Україна.

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Возможности России в ведении войны

"Это о возможностях их военной техники, их финансовой способности, учитывая те остатки оружия, те производственные возможности, которые у них есть, и те договоренности, которые у них есть с Ираном и КНДР", — сказал он.

По словам Гетьмана, такой сценарий вполне допустим, поскольку россияне вряд ли прекратят войну и постараются ее затянуть.

Военный эксперт добавил, что вопрос не о том, на сколько хватит РФ, а о том, на сколько Украина при поддержке партнеров сможет вытеснить захватчиков.

Напомним, что вооруженные силы Украины уничтожили уже 370 тысяч российских захватчиков. В частности, за минувшие сутки ликвидировали 840 военных Российской Федерации.

Также мы писали, что украинские военные продолжают укрепляться на левом берегу Херсонской области. В то же время россияне активно пытаются их оттуда выбить.