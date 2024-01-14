Гетьман розповів, що тривалість війни до 2025 року — це розрахунки спроможностей росіян

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Українські захисники активно знищують ворожу військову техніку. За математичними розрахунками спроможностей, до 2025 року в росіян закінчаться всі танки.

Про це розповів військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі Ми Україна.

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"Це про можливості їх військової техніки, їх фінансової спроможності, враховуючи ті залишки зброї, ті виробничі можливості, які у них є, й ті домовленості, які у них є з Іраном та КНДР", — сказав він.

За словами Гетьмана, такий сценарій цілком припустимий, оскільки росіяни навряд чи припинять війну та намагатимуться її затягнути.

Військовий експерт додав, що питання не у тому, на скільки вистачить РФ, а у тому, на скільки Україна за підтримки партнерів зможе витіснити загарбників.

Нагадаємо, що Збройні сили України знищили вже 370 тисяч російських загарбників. Зокрема, за минулу добу вони ліквідували 840 військових Російської Федерації.

Також ми писали, що українські військові продовжують закріплюватися на лівому березі Херсонської області. Натомість росіяни активно намагаються їх звідти вибити.