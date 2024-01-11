СБУ затримала агентку росіян, яка шукала позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар’їнки

Працівники СБУ та затримана агентка РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агентку російських окупантів, яка шукала позиції бійців ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Для цього вона щодня проїжджала до 100 км.

Про це повідомляє СБУ.

Читайте також:

Затримання агентки ФСБ у Донецькій області

У зоні особливої уваги зловмисниці були місця базування підрозділів ЗСУ, які залучені до бойових операцій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Для збору розвідінформації вона самостійно об’їжджала населенні пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селидового, Новогродівки та Михайлівки. Для виявлення та фіксації позицій українських військ зловмисниця могла проїхати громадським транспортом до 100 км поблизу передової за день", — йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ викрили російську агентку, задокументували її злочинні дії і затримали у власному помешканні. У зловмисниці вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для листування з ФСБ та фіксації українських об’єктів.

Листування жінки з ФСБ. Фото: СБУ

Листування жінки з ФСБ. Фото: СБУ

Листування жінки з ФСБ. Фото: СБУ

Листування жінки з ФСБ. Фото: СБУ

Завдяки оперативному реагуванню вдалося провести комплекс заходів для убезпечення позицій та маршрутів пересування підрозділів ЗСУ.

За даними слідства, поплічницею ворога є 33-річна мешканка Новогродівки, яка у жовтні 2023 року була дистанційно завербована кадровим співробітником ФСБ. У поле зору окупантів вона потрапила через свою антиукраїнську активність у соцмережах.

Для спілкування з ворогом жінка використовувала анонімний чат у месенджері, а відомості передавала у вигляді текстових повідомлень та позначок на електронних картах. За виконання завдання від росіян фігурантка отримувала грошову "винагороду", яка надходила на її банківську картку.

"Розвіддані потрібні були окупантам для планування власних бойових операцій, зокрема ракетно-артилерійських обстрілів позицій українських військ на східному фронті", — йдеться у повідомленні.

Їй загрожує довічне ув'язнення.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ заарештувала в Херсоні колаборантку, яку звинувачують у співпраці з окупаційними силами під час захоплення міста. У період окупації вона змушувала місцевих жителів отримувати паспорти країни-агресора.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала чергового російського інформатора. Він полював на системи протиповітряної оборони та HIMARS під Слов’янськом Донецької області.