Встреча с "Москвой" и "крутое пике" — украинцы отметили сбивание самолетов РФ новыми мемами

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Фото: росСМИ

Сегодня Воздушные силы Украины сбили над Азовским морем самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 Российской Федерации. Реакцией простых украинцев на это событие традиционно стало множество мемов.

Забавные картинки и фотожабы начали распространяться по сети.

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Мемы о сбитых самолетах

Украинцы уже давно реагируют мемами на все интересные и неординарные события. Особенно это стало заметно после начала полномасштабного вторжения, поскольку люди пытались отвлечь себя от тяжелых мыслей.

Такой же была реакция широких масс на уничтожение нашими защитниками двух мощных российских самолетов — самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22.

Мэм с легендарным криком "Хохлы!!". Фото: скриншот

Мэм с легендарным криком "Хохлы!!". Фото: скриншот

Не забыли также обыграть встречу сбитого самолета с утопленным российским флагманом "Москва".

Встреча самолета А-50 с крейсером "Москва". Фото: скриншот

Российский самолет, рыбки и черный кот. Фото: скриншот

Конечно, не обошлось и без легендарного "крутого пике" из комедийной программы "Журнал Каламбур"

Крутое пике, в которое отправился российский самолет. Фото: скриншот

Досталось и министерству обороны государства-агрессора. Авторы одной из мем обыграли стандартную формулировку в отчете этого ведомства.

Мем о минобороны РФ. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что Вооруженные силы Украины, вероятно, подбили два российских самолета над Азовским морем. Речь идет о самолете радиоразведки А-50 и бомбардировщике ИЛ-22.

Также напоминаем, что украинские защитники нанесли удары по вражеским самолетам, чтобы отомстить за ракетный удар по жилой многоэтажке в Днепре, который россияне нанесли год назад.