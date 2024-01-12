ВСУ отвоевали пол километра на Запорожском направлении
На Запорожском направлении бойцы Вооруженных сил Украины отвоевали 500 метров. Это произошло неподалеку от Вербового.
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
ВСУ отвоевали территорию неподалеку от Вербового — детали
"На Запорожском направлении Силы обороны отражают вражеские атаки", — сообщил Федоров.
При этом мэр Мелитополя указал, что украинские бойцы отвоевали неподалеку от Вербового пол километра территории.
Федоров указал, что украинские воины противостоят российским захватчикам в сложных условиях.
Напомним, что на Авдеевском направлении дежурная группа россиян решила сдаться в плен. Украинские защитники говорят, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время такие случаи будут учащаться.
Также мы писали, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" были взяты в плен еще трое российских бойцов. Враг продолжает свои наступательные действия в этом направлении фронта.
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