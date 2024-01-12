ВСУ отвоевали пол километра на Запорожском направлении

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

На Запорожском направлении бойцы Вооруженных сил Украины отвоевали 500 метров. Это произошло неподалеку от Вербового.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

ВСУ отвоевали территорию неподалеку от Вербового — детали

"На Запорожском направлении Силы обороны отражают вражеские атаки", — сообщил Федоров.

При этом мэр Мелитополя указал, что украинские бойцы отвоевали неподалеку от Вербового пол километра территории.

Федоров указал, что украинские воины противостоят российским захватчикам в сложных условиях.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Напомним, что на Авдеевском направлении дежурная группа россиян решила сдаться в плен. Украинские защитники говорят, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время такие случаи будут учащаться.

Также мы писали, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" были взяты в плен еще трое российских бойцов. Враг продолжает свои наступательные действия в этом направлении фронта.