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ВСУ отвоевали пол километра на Запорожском направлении

12 января 2024 14:27
обновлено: 14:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ отвоевали пол километра на Запорожском направлении
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На Запорожском направлении бойцы Вооруженных сил Украины отвоевали 500 метров. Это произошло неподалеку от Вербового.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"На Запорожском направлении Силы обороны отражают вражеские атаки", — сообщил Федоров.

При этом мэр Мелитополя указал, что украинские бойцы отвоевали неподалеку от Вербового пол километра территории.

Федоров указал, что украинские воины противостоят российским захватчикам в сложных условиях.

Иван Федоров
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Напомним, что на Авдеевском направлении дежурная группа россиян решила сдаться в плен. Украинские защитники говорят, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время такие случаи будут учащаться.

Также мы писали, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" были взяты в плен еще трое российских бойцов. Враг продолжает свои наступательные действия в этом направлении фронта.

 

война
ВСУ
Запорожье
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