Українські воїни ОСУВ Хортиця взяли в полон ще трьох росіян

Російські військовополонені. Ілюстративне фото: mil.in.ua

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" було взято в полон ще трьох російських бійців. Ворог продовжує свої наступальні дії на цьому напрямку фронту.

Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Ситуація на східному напрямку фронту

Також у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" протягом доби вдалося відбити п’ять атак противника, зокрема на Куп’янському напрямку та дві – на Лиманському.

"Окупантами завдано 14 авіаційних ударів по наших позиціях із використанням усього наявного арсеналу літаків та гелікоптерів", — вказав Фітьо.

Росіяни застосовують під час своїх обстрілів дрони-камікадзе, зокрема їх було використано два. Також ворог здійснив 299 артилерійських та мінометних обстрілів східного напрямку фронту.

Завдяки успішній роботі військових ЗСУ ліквідовано 87 солдатів РФ та ще трьох загарбників взято у полон. Росіяни зазнали втрат і у військовій техніці. Йдеться про ліквідацію 11 одиниць ворожої техніки українськими бійцями.

"Наші захисники знаходяться в активній обороні та переходять у наступ. На цей час тривожних дзвіночків для харків'ян немає", — додав Фітьо.

Нагадаємо, бійцям Збройних сил України вдалося взяти в полон 30 російських солдатів на Таврійському напрямку. Також українські воїни знищили 21 одиницю військової техніки противника.

Додамо, на Авдіївському напрямку чергова група росіян вирішила здатися в полон. Українські захисники кажуть, що через погіршення погоди найближчим часом такі випадки частішатимуть.