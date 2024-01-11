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Журналіст висловився про методи посилення мобілізації в Україні

11 січня 2024 19:59
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Журналіст Павло Казарін прокоментував методи мобілізації 500 тисяч осіб в Україні
Український журналіст Павло Казарін на інтерв'ю. Фото: АрміяInform
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Український журналіст Павло Казарін, який зараз перебуває на фронті, висловив свою думку стосовно посилення мобілізації. Зокрема, військовослужбовець прокоментував методи, за якими хочуть додатково мобілізувати 500 тисяч осіб в Україні.

Свій коментар Павло Казарін дав журналу Forbes.

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На службу повинні йти добровольці 

Журналіст стверджує, що слова про те, що йти до армії повинні добровольці, працюють тільки у мирний час. За його словами, коли йдеться про повномасштабну війну, така формула вже не працює. Також Павло розповів, які ресурси потрібні Україні на війні.

"Щоб вести війну, країні потрібно три ресурси: гроші, які дають змогу підтримувати економіку на плаву, зброя, без якої неможливо говорити про опір, солдати. І якщо перші два ресурси нам можуть поставити наші союзники, то єдині люди, які здатні захищати країну, живуть в Україні", — зазначив Павло Казарін.

До армії піде "хтось інший"

За словами українського журналіста, сьогодні деякі люди пропонують відправити на передову суддів, народних депутатів або поліцейських, а інші стверджують, що для залучення чоловіків потрібно збільшити зарплату військовим.

"Ймовірно, причина в тому, що два роки відносної тилової стабільності привчили людей до думки, що війну можна пережити, не стикаючись із нею. Що повітряні тривоги — це єдиний податок, з існуванням якого тил приречений миритися. Але в тому й річ, якщо якесь рішення здається вам несправедливим, можливо, що вам просто здається. Ймовірно, ви просто жили два роки в борг, і тепер настав час цей борг повернути", — також додає Павло Казарін.

Павел Казарин
Журналіст Павло Казарін на інтерв'ю. Фото: Facebook "Премія імені Георгія Ґонґадзе"

Переговори є альтернативою мобілізації

Військовий каже, що люди хочуть переговорів, вважаючи, що вони можуть зупинити повномасштабну війну і стабілізувати фронт. Втім, Павло каже, що президенту РФ Путіну немає сенсу сідати за стіл переговорів, адже він вважає, що може захопити всю Україну.

"Ті, хто бояться мобілізації, мають зрозуміти, що альтернатива опору — не принизливий мир. Альтернатива опору — це ситуація, коли доля Маріуполя спіткає Харків та Київ. Альтернатива мобілізації — це коли рахунок нових "Буч" піде на десятки. Зрештою, доля вже окупованих територій досить недвозначно дає зрозуміти, що єдиний вибір, перед яким стоять українці, — це в якій саме армії їм доведеться служити. Можна у своїй. А можна в окупаційній", — каже журналіст.

Нагадаємо, ми писали про те, що ветеран війни розповів, що відбувається з ухилянтами на фронті. 

Раніше ми розповідали про те, що в Україні поширюється фейк про те, що до лікаря не можна потрапити без військового квитка. 

Також ми повідомляли про те, що антикорупційний комітет пояснив, що варто змінити в новому законопроєкті про мобілізацію.

воєнний стан
мобілізація
війна в Україні
Павло Казарін

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