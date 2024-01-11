Журналист Павел Казарин прокомментировал методы мобилизации 500 тысяч человек в Украине

Украинский журналист Павел Казарин на интервью. Фото: АрмияInform

Украинский журналист Павел Казарин, который сейчас находится на фронте, высказал свое мнение касательно усиления мобилизации. В частности, военнослужащий прокомментировал методы, по которым хотят дополнительно мобилизовать 500 тысяч человек в Украине.

Свой комментарий Павел Казарин дал журналу Forbes.

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На службу должны идти добровольцы

Журналист утверждает, что слова о том, что идти в армию должны добровольцы, работают только в мирное время. По его словам, когда речь идет о полномасштабной войне, такая формула уже не работает. Также Павел рассказал, какие ресурсы нужны Украине на войне.

"Чтобы вести войну, стране нужно три ресурса: деньги, позволяющие поддерживать экономику на плаву, оружие, без которого невозможно говорить о сопротивлении, солдаты. И если первые два ресурса нам могут поставить наши союзники, то единственные люди, способные защищать страну, живут в Украине", — отметил Павел Казарин.

В армию пойдет "кто-то другой"

По словам украинского журналиста, сегодня некоторые люди предлагают отправить на передовую судей, народных депутатов или полицейских, а другие утверждают, что для привлечения мужчин нужно увеличить зарплату военным.

"Вероятно, причина в том, что два года относительной тыловой стабильности приучили людей к мнению, что войну можно пережить, не сталкиваясь с ней. Что воздушные тревоги — это единственный налог, с существованием которого тыл обречен мириться. Но в том-то и дело, если какое-то решение кажется вам несправедливым, возможно, что вам просто кажется. Вероятно, вы просто жили два года в долг, и теперь пора этот долг вернуть", — также добавляет Павел Казарин.

Журналист Павел Казарин на интервью. Фото: Facebook "Премия имени Георгия Гонгадзе"

Переговоры являются альтернативой мобилизации

Военный говорит, что люди хотят переговоров, считая, что они могут остановить полномасштабную войну и стабилизировать фронт. Впрочем, Павел говорит, что президенту РФ Путину нет смысла садиться за стол переговоров, ведь он считает, что может захватить всю Украину.

"Те, кто боится мобилизации, должны понять, что альтернатива сопротивления — не унизительный мир. Альтернатива сопротивления — это ситуация, когда судьба Мариуполя постигнет Харьков и Киев. Альтернатива мобилизации — это когда счет новых "Буч" пойдет на десятки. В конце концов, судьба уже оккупированных территорий достаточно недвусмысленно дает понять, что единственный выбор, перед которым стоят украинцы, — это в какой именно армии им придется служить. Можно в своей. А можно в оккупационной", — говорит журналист.

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