У новому законопроєкті про мобілізацію виявили недоліки — про що йдеться

Пленарне засідання Верховної Ради України за 21.12.2023. Фото: скриншот з YouTube

У новому законопроєкті про мобілізацію, який уряд представив наприкінці минулого року, виявили корупційні ризики. Варто розуміти, про які саме ризики йдеться і хто може нажитися на цьому в тому випадку, якщо документ залишиться в такому вигляді.

Про це повідомляє голова антикорупційного комітету Верховної Ради України Анастасія Радіна на своїй сторінці у Facebook.

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Голова комітету стверджує, що процес мобілізації в Україні повинен бути "справедливим, передбачуваним і без корупційних дірок". Зокрема, Анастасія Радіна вказала, які пункти з законопроєкту про мобілізацію потрібно змінити, щоб не призвести до корупційних ризиків.

Відповідальність місцевої влади за прибуття військовозобов’язаних до ТЦК

За словами Радіної, не потрібно змушувати місцеву владу відповідати за прибуття чоловіків до військкоматів. Вона каже, що примусове прибуття військовозобов’язаних чоловіків до ТЦК може спровокувати повне свавілля в країні.

Строки й умови внесення чоловіків до реєстру боржників

Також голова комітету наголошує, що потрібно визначити строки і умови внесення чоловіків до реєстру боржників з можливістю обмежувати права на користування майном. За словами Анастасії Радіної, у ТЦК не мають права вносити чоловіка до реєстру наступного дня після того, як він не з’явився.

Право комісій надавати відстрочку від служби

Крім того, голова комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики радить забрати право у районних, міських або ж комісій вищого рівня надавати відстрочки від проходження військової служби.

"Питань, які потребують ретельного доопрацювання, у законопроєкті значно більше. У першу чергу — щодо подолання корупції у ВЛК та МСЕК. Допрацювати потрібно і процедури підтвердження інших обставин, які є підставами для відстрочки від мобілізації. Детальний висновок антикорупційної експертизи до законопроєкту щодо мобілізації буде оприлюднений на сайті ВРУ", — також додає голова комітету Анастасія Радіна.

Голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна щодо законопроєкта про мобілізацію. Фото: скриншот з Facebook

Нагадаємо, ми писали про те, що у Верховній Раді України пояснили, чому ТЦК забирають людей просто посеред вулиці.

Раніше ми розповідали про те, що офіцер "Азову" пояснив, як можна зупинити втечу чоловіків від мобілізації.

Також ми повідомляли про те, яку нову інформацію будуть вносити до реєстру військовозобов’язаних.