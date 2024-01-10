Ветеран АТО пояснив, що буде на війні з чоловіками, яких мобілізували силоміць

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Getty Images

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну чимало чоловіків та жінок добровільно стали на захист Батьківщини. Біля ТЦК можна було спостерігати величезні черги з тих, хто готовий боротися проти окупантів. Та наразі картина дещо інша. Певний відсоток військовозобов'язаних чоловіків з різних причин намагається уникнути мобілізації.

Але що чекає на фронті ухилянтів, яких призвали примусово, та чи є армії користь з таких бійців, на ці питання відповів ветеран АТО, колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий, пише ТСН.

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Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Фото: project.liga.net

Так, колишній військовий прокоментував поширену думку, що нібито примусово мобілізовані лише шкодять війську і є поганими солдатами без мотивації, які схильні до дезертирства чи втечі.

Опираючись на свій досвід, Дикий зауважив, що не хотіти на війну та боятися смерті — це нормально. Але навіть чоловіки, які потрапили на фронт проти своєї волі, дуже часто стають хорошими воїнами.

За його словами, війна — "жахлива кузня, яка виковує захисників з дуже різних людей".

"Вчорашній ухилянт, якого виловили та примусом притягнули до війська, після першого шоку прибуває на фронт абсолютно пригнічений та розгублений. А там — зовсім інше життя, абсолютно відмінне від всього його попереднього досвіду. І в цьому житті раптом зовсім по-іншому вибудовуються пріоритети, міняється шкала важливого та другорядного. Страх зганьбитись перед друзями в окопі стає екзистенційним і мотивує в моменти слабкості", — каже Дикий.

Проте ветеран АТО зауважив, що звичайно позитивні "метаморфози" відбуваються не з усіма і є дійсно ті, хто можуть принести більше шкоди, ніж користі, як собі, так і армії в цілому.

Дикий підкреслив, що ті, хто дезертує, спивається або вчиняє суїцид — також частина страшної воєнної реальності, яку слід усвідомлювати.

"Але перший шлях із примусово мобілізованого боягуза у лицарі-захисники проходять значно більше бійців, і саме його слід вважати типовим", — підкреслив колишній військовий.

Євген Дикий також додав, що кожна нація має досить обмежений відсоток пасіонаріїв — потенційних добровольців. Пасіонаріїв завжди меншість, і це — нормально. Але жодна війна не була виграна виключно добровольцями, тому примусова мобілізація все одно має бути.

"На жаль, жодна велика війна ніколи в історії не вигравалась виключно силами добровольців. Тут працюють закони великих чисел — проти мобілізованої маси доводиться виставляти таку само мобілізовану масу... Тобто без тих, кого держава мобілізує недобровільно, ми просто фізично не протримаємось", — зазначив експерт.

Раніше психологиня Центру травмотерапії ГО "Форпост" Олеся Ольховик розповіла, що спонукає українських чоловіків ховатися від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, як чоловіки намагаються втекти з України за допомогою липових довідок та псевдоволонтерства.

Також ми інформували, яке покарання загрожує військовозобов'язаним чоловікам, які укладають фіктивні шлюби, щоб уникнути мобілізації.