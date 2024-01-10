Ветеран АТО пояснив, що буде на війні з чоловіками, яких мобілізували силоміць

Що відбувається на фронті з ухилянтами — ветеран війни розповів
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну чимало чоловіків та жінок добровільно стали на захист Батьківщини. Біля ТЦК можна було спостерігати величезні черги з тих, хто готовий боротися проти окупантів. Та наразі картина дещо інша. Певний відсоток військовозобов'язаних чоловіків з різних причин намагається уникнути мобілізації.
Але що чекає на фронті ухилянтів, яких призвали примусово, та чи є армії користь з таких бійців, на ці питання відповів ветеран АТО, колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий, пише ТСН.
Так, колишній військовий прокоментував поширену думку, що нібито примусово мобілізовані лише шкодять війську і є поганими солдатами без мотивації, які схильні до дезертирства чи втечі.
Опираючись на свій досвід, Дикий зауважив, що не хотіти на війну та боятися смерті — це нормально. Але навіть чоловіки, які потрапили на фронт проти своєї волі, дуже часто стають хорошими воїнами.
За його словами, війна — "жахлива кузня, яка виковує захисників з дуже різних людей".
"Вчорашній ухилянт, якого виловили та примусом притягнули до війська, після першого шоку прибуває на фронт абсолютно пригнічений та розгублений. А там — зовсім інше життя, абсолютно відмінне від всього його попереднього досвіду. І в цьому житті раптом зовсім по-іншому вибудовуються пріоритети, міняється шкала важливого та другорядного. Страх зганьбитись перед друзями в окопі стає екзистенційним і мотивує в моменти слабкості", — каже Дикий.
Проте ветеран АТО зауважив, що звичайно позитивні "метаморфози" відбуваються не з усіма і є дійсно ті, хто можуть принести більше шкоди, ніж користі, як собі, так і армії в цілому.
Дикий підкреслив, що ті, хто дезертує, спивається або вчиняє суїцид — також частина страшної воєнної реальності, яку слід усвідомлювати.
"Але перший шлях із примусово мобілізованого боягуза у лицарі-захисники проходять значно більше бійців, і саме його слід вважати типовим", — підкреслив колишній військовий.
Євген Дикий також додав, що кожна нація має досить обмежений відсоток пасіонаріїв — потенційних добровольців. Пасіонаріїв завжди меншість, і це — нормально. Але жодна війна не була виграна виключно добровольцями, тому примусова мобілізація все одно має бути.
"На жаль, жодна велика війна ніколи в історії не вигравалась виключно силами добровольців. Тут працюють закони великих чисел — проти мобілізованої маси доводиться виставляти таку само мобілізовану масу... Тобто без тих, кого держава мобілізує недобровільно, ми просто фізично не протримаємось", — зазначив експерт.
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