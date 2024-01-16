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Залужний провів розмову з головою військового комітету НАТО Бауером — про що говорили

16 січня 2024 23:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Залужний провів розмову з головою військового комітету НАТО Бауером — про що говорили
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ілюстративне фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сьогодні провів розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Це сталося напередодні засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні Головнокомандувачів та начальників генштабів.

Про це він написав у своєму блозі в Telegram.

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Розмова Залужного та Бауера

Залужний поінформував Бауера про ситуацію на фронті. Також сторони обмінялися  тактичними та стратегічними думками України та НАТО в умовах широкомасштабного російського вторгнення. 

Залужний провів розмову з головою військового комітету НАТО Бауером — про що говорили
Допис Залужного. Джерело: Telegram

"Наголосив, що у війні такої інтенсивності та масштабу саме технології відіграють важливу роль. Обговорили перспективу та можливості об’єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги", — пише Залужний. 

Додатково і Залужний, і Бауер домовилися детальніше звернути увагу на завтрашніх питаннях, які звучатимуть в процесі відеоконференції засідання.

Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний розмовляв телефоном з головнокомандувачем Збройних сил США Чарльзом Брауном, де обговорили ситуацію на полі бою та стратегічні питання.

Також він мав розмову і з головнокомандувачем Збройних сил Італійської Республіки  Джузеппе Драгоне, де вони обговорили питання двосторонньої співпраці та обмін досвідом.

НАТО
ЗСУ
Україна
Валерій Залужний
війна в Україні

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