Залужний провів розмову з генералом армії США — про що говорили
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сьогодні провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Вони обговорили ситуацію на полі бою та стратегічні питання.
Про це Валерій Залужний повідомив у своєму блозі в Telegram.
Про що говорив Залужний з Брауном
За словами Залужного, він з Брауном розмовляв про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту. А також вони обмінялися рішеннями про хід бойових дій у поточному році.
"Поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024-й. Разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США обмінялися думками стосовно питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес", — пише Залужний.
Валерій Залужний — останні новини
Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний поговорив телефоном з головнокомандувачем Збройними силами Італійської Республіки Джузеппе Драгоне. Під час розмови вони обговорили питання двосторонньої співпраці та обміну досвідом.
Водночас він підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Дальньої авіації ПКС РФ. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію.
Також перед він цим провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаного контингенту військ НАТО в Європі, командувачем штатом ЗС США в Європі Крістофером Каволі. Сторони обговорили протидію масованим обстрілам противника.
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