Залужний провів розмову з генералом армії США — про що говорили

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото ілюстративне: УНІАН

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сьогодні провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Вони обговорили ситуацію на полі бою та стратегічні питання.

Про це Валерій Залужний повідомив у своєму блозі в Telegram.

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За словами Залужного, він з Брауном розмовляв про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту. А також вони обмінялися рішеннями про хід бойових дій у поточному році.

"Поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та прогнозами на 2024-й. Разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США обмінялися думками стосовно питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес", — пише Залужний.

Джерело: Telegram

Валерій Залужний — останні новини

Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний поговорив телефоном з головнокомандувачем Збройними силами Італійської Республіки Джузеппе Драгоне. Під час розмови вони обговорили питання двосторонньої співпраці та обміну досвідом.

Водночас він підтвердив збиття над Азовським морем літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 Дальньої авіації ПКС РФ. Він подякував Повітряним силам за чудово сплановану і здійснену операцію.

Також перед він цим провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаного контингенту військ НАТО в Європі, командувачем штатом ЗС США в Європі Крістофером Каволі. Сторони обговорили протидію масованим обстрілам противника.