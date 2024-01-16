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Залужный провел разговор с главой военного комитета НАТО Бауэром — о чем говорили

16 января 2024 23:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Залужный провел разговор с главой военного комитета НАТО Бауэром — о чем говорили
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Иллюстративное фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сегодня провел разговор с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Это произошло накануне заседания Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне Главнокомандующих и начальников генштабов.

Об этом он написал в своем блоге в Telegram.

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Залужный проинформировал Бауэра о ситуации на фронте. Стороны также обменялись тактическими и стратегическими мнениями Украины и НАТО в условиях широкомасштабного российского вторжения.

Залужный провел разговор с главой военного комитета НАТО Бауэром — о чем говорили
Сообщение Залужного. Источник: Telegram

"Подчеркнул, что в войне такой интенсивности и масштаба именно технологии играют важную роль. Обсудили перспективу и возможности объединения технологических усилий Украины и НАТО для достижения победы", — пишет Залужный.

Дополнительно и Залужный, и Бауэр договорились подробнее обратить внимание на завтрашние вопросы, которые будут звучать в процессе видеоконференции заседания.

Напомним, что ранее Валерий Залужный разговаривал по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами США Чарльзом Брауном, где обсудили ситуацию на поле боя и стратегические вопросы.

Также он беседовал и с главнокомандующим Вооруженными силами Итальянской Республики Джузеппе Драгоне. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обмен опытом.

НАТО
ВСУ
Украина
Валерий Залужный
война в Украине

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