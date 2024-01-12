Ворог обстріляв з артилерії Сумщину — в прокуратурі розпочали кримінальне провадження

Знищене авто внаслідок обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура

Росіяни здійснили чергову атаку на Сумщину сьогодні, 12 січня. Під прицілом опинилася Великописарівська громада, де руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Сумська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Обстріл Сумщини 12 січня

Як вказують в Офісі Генпрокурора, окупанти напередодні, 11 січня близько 23:00 з території РФ з артилерії завдали удару по селі Ямне Охтирського району. В селі пошкоджено приватні житлові будинки.

Зазначається, що за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Вже сьогодні, 12 січня атаки по Сумщині продовжились. Ворог обстріляв смт Велика Писарівка Охтирського району. В населеному пункті внаслідок ворожого удару руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. У містечку пошкоджено приватні будинки, а транспортний засіб повністю згорів.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані УСБУ в Сумській області", — додали в Офісі Генпрокурора.

Руйнування біля будинку. Фото: Сумська обласна прокуратура

Вирва, що утворилася внаслідок ворожої атаки. Фото: Сумська обласна прокуратура

Вирва, що утворилася внаслідок ворожої атаки. Фото: Сумська обласна прокуратура

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Охтирський район Сумської області увечері 11 січня. Внаслідок атаки сталася пожежа у житловому секторі.

Додамо, 10 січня, російські окупанти чотири рази обстріляли Сумську область. Загалом було зафіксовано 14 вибухів з мінометів.