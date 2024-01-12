Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Ворог обстріляв з артилерії Сумщину — в прокуратурі розпочали кримінальне провадження arrow

Ворог обстріляв з артилерії Сумщину — в прокуратурі розпочали кримінальне провадження

12 січня 2024 16:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Ворог обстріляв з артилерії Сумщину — в прокуратурі розпочали кримінальне провадження
Знищене авто внаслідок обстрілу. Фото: Сумська обласна прокуратура
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни здійснили чергову атаку на Сумщину сьогодні, 12 січня. Під прицілом опинилася Великописарівська громада, де руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Сумська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Читайте також:

Обстріл Сумщини 12 січня

Як вказують в Офісі Генпрокурора, окупанти напередодні, 11 січня близько 23:00 з території РФ з артилерії завдали удару по селі Ямне Охтирського району. В селі пошкоджено приватні житлові будинки.

Зазначається, що за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Вже сьогодні, 12 січня атаки по Сумщині продовжились. Ворог обстріляв смт Велика Писарівка Охтирського району. В населеному пункті внаслідок ворожого удару руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. У містечку пошкоджено приватні будинки, а транспортний засіб повністю згорів.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані УСБУ в Сумській області", — додали в Офісі Генпрокурора.

Руйнування біля будинку
Руйнування біля будинку. Фото: Сумська обласна прокуратура
Вирва внаслідок ворожої атаки
Вирва, що утворилася внаслідок ворожої атаки. Фото: Сумська обласна прокуратура
Вирва, що утворилася внаслідок ворожої атаки
Вирва, що утворилася внаслідок ворожої атаки. Фото: Сумська обласна прокуратура
Скриншот допису прокуратури
Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Охтирський район Сумської області увечері 11 січня. Внаслідок атаки сталася пожежа у житловому секторі.

Додамо, 10 січня, російські окупанти чотири рази обстріляли Сумську область. Загалом було зафіксовано 14 вибухів з мінометів.

війна
росіяни
Україна
Сумська область
обстріли
прокуратура
інфраструктура
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі