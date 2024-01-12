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Увечері окупанти обстріляли житловий сектор на Сумщині

12 січня 2024 10:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Увечері окупанти обстріляли житловий сектор на Сумщині
Наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС України
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники обстріляли Охтирський район Сумської області увечері 11 січня. Внаслідок атаки сталася пожежа у житловому секторі.

Про це повідомляє МВС України.

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Обстріл Охтирського району 11 січня

"Сумщина. Учора пізно ввечері росіяни обстріляли один із населених пунктів Охтирського району", — йдеться у повідомленні.

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Вогнеборці гасять пожежу. Фото: ДСНС України

Там зазначили, що полум'я спалахнуло в житловому секторі.

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Вогнеборці гасять пожежу. Фото: ДСНС України

Так, вогнеборці ДСНС локалізували загоряння та запобігли розповсюдженню вогню на сусідні будинки. 

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Скриншот допису МВС України

Нагадаємо, що 7 січня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець, що в Конотопському районі Сумської області. Армія РФ атакувала місто ракетою та двома "шахедами".

Також ми писали, що протягом 3 січня загарбники здійснили обстріл населених пунктів у Сумській області. Зафіксовано понад 260 атак.

Сумська область
обстріли
окупанти
війна в Україні

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