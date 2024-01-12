Увечері окупанти обстріляли житловий сектор на Сумщині
Російські загарбники обстріляли Охтирський район Сумської області увечері 11 січня. Внаслідок атаки сталася пожежа у житловому секторі.
Про це повідомляє МВС України.
Обстріл Охтирського району 11 січня
"Сумщина. Учора пізно ввечері росіяни обстріляли один із населених пунктів Охтирського району", — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що полум'я спалахнуло в житловому секторі.
Так, вогнеборці ДСНС локалізували загоряння та запобігли розповсюдженню вогню на сусідні будинки.
Нагадаємо, що 7 січня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по місту Кролевець, що в Конотопському районі Сумської області. Армія РФ атакувала місто ракетою та двома "шахедами".
Також ми писали, що протягом 3 січня загарбники здійснили обстріл населених пунктів у Сумській області. Зафіксовано понад 260 атак.
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