Враг обстрелял из артиллерии Сумщину — в прокуратуре начали уголовное производство

Уничтоженное авто в результате обстрела. Фото: Сумская областная прокуратура

Россияне совершили очередную атаку на Сумщину сегодня, 12 января. Под прицелом оказалась Великописаревская громада, где разрушения понесла гражданская инфраструктура. Сумская областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту обстрела.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Обстрел Сумщины 12 января

Как указывают в Офисе Генпрокурора, оккупанты накануне, 11 января около 23:00 с территории РФ из артиллерии нанесли удар по селе Ямное Ахтырского района. В селе повреждены частные жилые дома.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Уже сегодня, 12 января, атаки по Сумщине продолжились. Враг обстрелял пгт Великая Писаревка Ахтырского района. В населенном пункте в результате вражеского удара разрушения получила гражданская инфраструктура. В городке повреждены частные дома, а транспортное средство полностью сгорело.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. Материалы уголовного производства в дальнейшем будут переданы УСБУ в Сумской области", — добавили в Офисе Генпрокурора.

Разрушение возле дома. Фото: Сумская областная прокуратура

Воронка, образовавшаяся вследствие вражеской атаки. Фото: Сумская областная прокуратура

Воронка, образовавшаяся вследствие вражеской атаки. Фото: Сумская областная прокуратура

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, российские захватчики обстреляли Ахтырский район Сумской области вечером 11 января. В результате атаки произошел пожар в жилом секторе.

Добавим, 10 января, российские оккупанты четыре раза обстреляли Сумскую область. В общей сложности было зафиксировано 14 взрывов из минометов.