Окупанти чотири рази за ніч обстріляли Сумську область
Сьогодні вночі, 10 січня, російські окупанти чотири рази обстріляли Сумську область. Загалом було зафіксовано 14 вибухів з мінометів.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Обстріл Сумської області
"Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів з мінометів", — йдеться у повідомленні.
Обстрілів зазнали такі громади:
- Середино-Будська — два вибухи;
- Есманьська — п'ять вибухів;
- Свеська — три вибухи;
- Зноб-Новгородська — чотири вибухи.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 10 січня, російські окупанти обстріляли Харків. Під ударом ворога опинився дитячий оздоровчий табір на околиці міста.
Також ми писали, що російські окупанти вчергове атакували Херсон вчора, 9 січня. Загарбники завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння.
Додамо, декілька днів тому, 6 січня, російські загарбники жорстоко обстріляли Покровськ Донецької області. Вони влучили у будівлю лікарні в момент, коли там тривала операція.
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