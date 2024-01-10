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Окупанти чотири рази за ніч обстріляли Сумську область

10 січня 2024 11:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти чотири рази за ніч обстріляли Сумську область
Наслідки обстрілу Сумської області. Архівне фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 10 січня, російські окупанти чотири рази обстріляли Сумську область. Загалом було зафіксовано 14 вибухів з мінометів.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

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"Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів з мінометів", — йдеться у повідомленні.

Обстрілів зазнали такі громади: 

  • Середино-Будська — два вибухи;
  • Есманьська — п'ять вибухів;
  • Свеська — три вибухи;
  • Зноб-Новгородська — чотири вибухи.
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Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 10 січня, російські окупанти обстріляли Харків. Під ударом ворога опинився дитячий оздоровчий табір на околиці міста.

Також ми писали, що російські окупанти вчергове атакували Херсон вчора, 9 січня. Загарбники завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння. 

Додамо, декілька днів тому, 6 січня, російські загарбники жорстоко обстріляли Покровськ Донецької області. Вони влучили у будівлю лікарні в момент, коли там тривала операція.

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