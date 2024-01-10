Окупанти чотири рази за ніч обстріляли Сумську область

Наслідки обстрілу Сумської області. Архівне фото: t.me/pgo_gov_ua

Сьогодні вночі, 10 січня, російські окупанти чотири рази обстріляли Сумську область. Загалом було зафіксовано 14 вибухів з мінометів.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

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"Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів з мінометів", — йдеться у повідомленні.

Обстрілів зазнали такі громади:

Середино-Будська — два вибухи;

Есманьська — п'ять вибухів;

Свеська — три вибухи;

Зноб-Новгородська — чотири вибухи.

Допис Сумської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 10 січня, російські окупанти обстріляли Харків. Під ударом ворога опинився дитячий оздоровчий табір на околиці міста.

Також ми писали, що російські окупанти вчергове атакували Херсон вчора, 9 січня. Загарбники завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння.

Додамо, декілька днів тому, 6 січня, російські загарбники жорстоко обстріляли Покровськ Донецької області. Вони влучили у будівлю лікарні в момент, коли там тривала операція.