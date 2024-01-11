Ліквідація обстрілу Херсона. Фото ілюстративне: ДСНС

Внаслідок чергового обстрілу російською армією Херсону поранення отримала 87-річна жінка. Наразі постраждала шпиталізована з травмами середньої тяжкості.

Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

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Внаслідок обстрілу Херсона поранено жінку

За повідомленням голови МВА, вогонь вівся по Дніпровському району міста з тимчасово окупованого лівого берега. На момент поранення жінка перебувала у будинку.

"Наразі жінка ушпиталена у стані середньої тяжкості. В неї діагностували контузію, закриту черепно-мозкову та вибухову травми", — заявив голова МВА.

Допис Мрочка. Джерело: Telegram

Обстріли Херсона — останні новини

Нагадаємо, що не так давно загарбники обстріляли Херсон з різного виду озброєння. Тоді обійшлося без поранених, але було пошкоджено лікарню.

Також нещодавно росіяни весь ранок обстрілювали Херсон. Внаслідок обстрілу був приліт у житловий будинок.

Додатково, росармійці вкотре вдарили по житловому будинку в Херсоні, внаслідок чого постраждали четверо людей. Також внаслідок обстрілу сталася пожежа складі гуманітарної допомоги.