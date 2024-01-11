Внаслідок обстрілу Херсона поранено жінку
Внаслідок чергового обстрілу російською армією Херсону поранення отримала 87-річна жінка. Наразі постраждала шпиталізована з травмами середньої тяжкості.
Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
Внаслідок обстрілу Херсона поранено жінку
За повідомленням голови МВА, вогонь вівся по Дніпровському району міста з тимчасово окупованого лівого берега. На момент поранення жінка перебувала у будинку.
"Наразі жінка ушпиталена у стані середньої тяжкості. В неї діагностували контузію, закриту черепно-мозкову та вибухову травми", — заявив голова МВА.
Обстріли Херсона — останні новини
Нагадаємо, що не так давно загарбники обстріляли Херсон з різного виду озброєння. Тоді обійшлося без поранених, але було пошкоджено лікарню.
Також нещодавно росіяни весь ранок обстрілювали Херсон. Внаслідок обстрілу був приліт у житловий будинок.
Додатково, росармійці вкотре вдарили по житловому будинку в Херсоні, внаслідок чого постраждали четверо людей. Також внаслідок обстрілу сталася пожежа складі гуманітарної допомоги.
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