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В результате обстрела Херсона ранена женщина

11 января 2024 16:22
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Илья Рябинин
редактор
В результате обстрела Херсона ранена женщина
Ликвидация обстрелов Херсона. Фото иллюстративное: ГСЧС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В результате очередного обстрела российской армией Херсона ранения получила 87-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована с травмами средней тяжести.

Об этом сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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В результате обстрела Херсона ранена женщина

По сообщению главы ГВА, огонь велся по Днепровскому району города с временно оккупированного левого берега. В момент ранения женщина находилась в доме.

"Сейчас женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. У нее диагностировали контузию, закрытую черепно-мозговую и взрывную травмы", — заявил глава ГВА.

В результате обстрела Херсона ранена женщина
Пост Мрочко. Источник: Telegram

Обстрелы Херсона — последние новости

Напомним, что недавно захватчики обстреляли Херсон из разного вида вооружения. Тогда обошлось без раненых, но была повреждена больница.

Также недавно россияне все утро обстреливали Херсон. В результате обстрела был прилет в жилой дом.

Дополнительно, росармейцы в очередной раз ударили по жилому дому в Херсоне, в результате чего пострадали четыре человека. Также в результате обстрела произошел пожар в составе гуманитарной помощи.

Херсон
Украина
обстрелы
ранение

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