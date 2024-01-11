В результате обстрела Херсона ранена женщина
В результате очередного обстрела российской армией Херсона ранения получила 87-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована с травмами средней тяжести.
Об этом сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.
В результате обстрела Херсона ранена женщина
По сообщению главы ГВА, огонь велся по Днепровскому району города с временно оккупированного левого берега. В момент ранения женщина находилась в доме.
"Сейчас женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. У нее диагностировали контузию, закрытую черепно-мозговую и взрывную травмы", — заявил глава ГВА.
Обстрелы Херсона — последние новости
Напомним, что недавно захватчики обстреляли Херсон из разного вида вооружения. Тогда обошлось без раненых, но была повреждена больница.
Также недавно россияне все утро обстреливали Херсон. В результате обстрела был прилет в жилой дом.
Дополнительно, росармейцы в очередной раз ударили по жилому дому в Херсоне, в результате чего пострадали четыре человека. Также в результате обстрела произошел пожар в составе гуманитарной помощи.
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