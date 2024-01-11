Ликвидация обстрелов Херсона. Фото иллюстративное: ГСЧС

В результате очередного обстрела российской армией Херсона ранения получила 87-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована с травмами средней тяжести.

Об этом сообщает глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Читайте также:

В результате обстрела Херсона ранена женщина

По сообщению главы ГВА, огонь велся по Днепровскому району города с временно оккупированного левого берега. В момент ранения женщина находилась в доме.

"Сейчас женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести. У нее диагностировали контузию, закрытую черепно-мозговую и взрывную травмы", — заявил глава ГВА.

Пост Мрочко. Источник: Telegram

Обстрелы Херсона — последние новости

Напомним, что недавно захватчики обстреляли Херсон из разного вида вооружения. Тогда обошлось без раненых, но была повреждена больница.

Также недавно россияне все утро обстреливали Херсон. В результате обстрела был прилет в жилой дом.

Дополнительно, росармейцы в очередной раз ударили по жилому дому в Херсоне, в результате чего пострадали четыре человека. Также в результате обстрела произошел пожар в составе гуманитарной помощи.