Армія РФ вкотре обстріляла Херсон — пошкоджено лікарню

Наслідки обстрілів у Херсоні. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти вчергове атакували Херсон сьогодні, 9 січня. Загарбники завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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За його словами, вибухи було чути в різних районах міста.

"Внаслідок недавніх обстрілів пошкоджено, зокрема, будівлю медичного закладу. Обійшлося без поранених", — додав посадовець.

Вибиті вікна у Херсоні внаслідок ворожих обстрілів. Фото: Херсонська МВА

Вибиті вікна у Херсоні внаслідок ворожих обстрілів. Фото: Херсонська МВА

Пошкодження у місті через обстріли РФ

Також Мрочко заявив, що однією з проблем Херсонської міської територіальної громади є пошкоджені дахи в будинках. Це спричинено постійними обстрілами РФ.

Він додав, що станом на сьогодні, 9 січня, підрядник виконав тимчасовий ремонт 18 покрівель.

"Загалом на ремонт дахів надійшло 92 заявки. Вже проведені перемовини з додатковими підрядниками і укладаються угоди на виконання консерваційних робіт", — запевнив чиновник.

Нагадаємо, раніше у Херсоні попрощалися з Глібом Федюком, якого вбили російські окупанти у новорічний вечір. Хлопчику було 11 років.