Армія РФ вкотре обстріляла Херсон — пошкоджено лікарню
Російські окупанти вчергове атакували Херсон сьогодні, 9 січня. Загарбники завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Наслідки атаки окупантів на Херсон 9 січня
За його словами, вибухи було чути в різних районах міста.
"Внаслідок недавніх обстрілів пошкоджено, зокрема, будівлю медичного закладу. Обійшлося без поранених", — додав посадовець.
Пошкодження у місті через обстріли РФ
Також Мрочко заявив, що однією з проблем Херсонської міської територіальної громади є пошкоджені дахи в будинках. Це спричинено постійними обстрілами РФ.
Він додав, що станом на сьогодні, 9 січня, підрядник виконав тимчасовий ремонт 18 покрівель.
"Загалом на ремонт дахів надійшло 92 заявки. Вже проведені перемовини з додатковими підрядниками і укладаються угоди на виконання консерваційних робіт", — запевнив чиновник.
Нагадаємо, раніше у Херсоні попрощалися з Глібом Федюком, якого вбили російські окупанти у новорічний вечір. Хлопчику було 11 років.
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