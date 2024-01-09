Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Армія РФ вкотре обстріляла Херсон — пошкоджено лікарню arrow

Армія РФ вкотре обстріляла Херсон — пошкоджено лікарню

9 січня 2024 17:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Армія РФ вкотре обстріляла Херсон — пошкоджено лікарню
Наслідки обстрілів у Херсоні. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти вчергове атакували Херсон сьогодні, 9 січня. Загарбники завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння. 

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Читайте також:

Наслідки атаки окупантів на Херсон 9 січня

За його словами, вибухи було чути в різних районах міста.

"Внаслідок недавніх обстрілів пошкоджено, зокрема, будівлю медичного закладу. Обійшлося без поранених", — додав посадовець. 

наслідки обстрілів у Херсоні
Вибиті вікна у Херсоні внаслідок ворожих обстрілів. Фото: Херсонська МВА
наслідки обстрілів у Херсоні
Вибиті вікна у Херсоні внаслідок ворожих обстрілів. Фото: Херсонська МВА

Пошкодження у місті через обстріли РФ

Також Мрочко заявив, що однією з проблем Херсонської міської територіальної громади є пошкоджені дахи в будинках. Це спричинено постійними обстрілами РФ.

Він додав, що станом на сьогодні, 9 січня, підрядник виконав тимчасовий ремонт 18 покрівель. 

"Загалом на ремонт дахів надійшло 92 заявки. Вже проведені перемовини з додатковими підрядниками і укладаються угоди на виконання консерваційних робіт", — запевнив чиновник. 

Нагадаємо, раніше у Херсоні попрощалися з Глібом Федюком, якого вбили російські окупанти у новорічний вечір. Хлопчику було 11 років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі