РФ обстрілює центр Херсона увечері 8 січня

У Херсоні чутно вибухи — росіяни обстрілюють центр міста
8 січня 2024 20:01
оновлено: 20:08
Дим у небі. Фото: Depositphotos
У Херсоні лунають вибухи увечері 8 січня. Російські загарбники обстрілюють центральну частину міста.
Про це повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.
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"У місті лунають вибухи. Російська армія обстрілює центральну частину Херсона! Будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях!", — написав він.
Нагадаємо, що російські війська обстрілювали Херсон весь ранок 7 січня. Внаслідок обстрілу є приліт у житловий будинок.
Також ми писали, що російська армія обстріляла дві громади Херсонської області вдень 6 січня. Внаслідок атаки поранені троє людей, двоє з них — діти.
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