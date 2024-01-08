РФ обстрілює центр Херсона увечері 8 січня

Дим у небі. Фото: Depositphotos

У Херсоні лунають вибухи увечері 8 січня. Російські загарбники обстрілюють центральну частину міста.

Про це повідомляє голова ОВА Олександр Прокудін.

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Обстріл Херсона 8 січня

"У місті лунають вибухи. Російська армія обстрілює центральну частину Херсона! Будь ласка, залишайтеся у безпечних місцях!", — написав він.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, що російські війська обстрілювали Херсон весь ранок 7 січня. Внаслідок обстрілу є приліт у житловий будинок.

Також ми писали, що російська армія обстріляла дві громади Херсонської області вдень 6 січня. Внаслідок атаки поранені троє людей, двоє з них — діти.