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Військовий пояснив, про що саме хотів сказати Медведєв у своєму останньому дописі

18 січня 2024 13:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Військовий пояснив, про що саме хотів сказати Медведєв у своєму останньому дописі
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Фото: Агентство "Москва"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв написав допис, в якому розповів про "основи російського фашизму". За його словами, існування України є смертельно небезпечним для самих українців.

Таку публікацію прокоментував журналіст та військовий Тарас Березовець.

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За його словами, такий допис є сформованою цинічною програмою знищення десятків мільйонів українців.

"Кремль не збирається зупинятися на окупації частини українських земель, натомість його цікавить захоплення всієї країни та масове винищення мільйонів незгодних з політикою Кремля", — зазначив Березовець.

Трансляція програми Путіна

Він додав, що немає сумнівів в тому, що це не особиста точка зору російського диктатора Володимира Путіна, а програма, яку він показує через свого поплічника.

"Йдеться про фізичне виживання України та українців, де компромісу з ворогом бути не може", — наголосив військовий. 

коментар щодо допису Медведєва
Скриншот допису з Telegram "BEREZOVIEW"

Нагадаємо, Медведєв висловив думку про те, що Росія продовжуватиме воєнні дії проти України, розташованої на територіях, які Росія вважає історично своїми. Він стверджує, що існування незалежної української держави на цих територіях постійно провокуватиме відновлення військових конфліктів.

володимир путін
Дмитро Медведєв
політики
люди
війна в Україні
Росія

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