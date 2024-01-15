Британська розвідка підозрює, що РФ суттєво завищує чисельність своєї армії

Російські солдати у казармі. Фото: росЗМІ

Кремль мобілізує для війни проти України мешканців бідних та сільських регіонів Російської Федерації. При цьому кремлівська пропаганда завищує чисельність російських військ.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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У звіті розвідки повідомляється, що 11 січня заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що у 2023 році до лав російських збройних сил вступило 500 тисяч осіб.

"Цілком ймовірно, що ця цифра суттєво завищена", — вважають британці.

Згідно з інформацією, яку зібрала британська розвідка, російські військові, щоб досягти потрібних показників набору, з квітня 2023 року дозволили випускникам шкіл підписувати контракти з російською армією.

Останні дані, опубліковані "Медіазоною" та Російською службою Бі-бі-сі, свідчать, що під час війни загинули щонайменше п'ять росіян 2005 року народження.

"Вельми ймовірно, що набір російських військових для ведення війни непропорційно більшою мірою здійснюється з бідних і сільських регіонів Росії", — зазначають у Міноборони Британії.

Раніше ми повідомляли, що за останній тиждень ситуація на фронті в Україні залишалася відносно стабільною, з невеликими змінами в деяких ключових районах. Наприклад, під Куп'янськом західне угруповання російських військ намагається провести масштабну наступальну операцію, яка поки що не принесла значних результатів.

Нагадуємо, що знищення великого десантного корабля ВМС РФ "Новочеркаськ" вплине на матеріально-технічне забезпечення окупантів у Криму. Це серйозна втрата для Росії, оскільки Путін планував використати свої морські сили для проведення значних десантних нападів.