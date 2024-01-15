Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Британська розвідка підозрює, що РФ суттєво завищує чисельність своєї армії arrow

Британська розвідка підозрює, що РФ суттєво завищує чисельність своєї армії

15 січня 2024 14:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Британська розвідка підозрює, що РФ суттєво завищує чисельність своєї армії
Російські солдати у казармі. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Кремль мобілізує для війни проти України мешканців бідних та сільських регіонів Російської Федерації. При цьому кремлівська пропаганда завищує чисельність російських військ.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Читайте також:

У звіті розвідки повідомляється, що 11 січня заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що у 2023 році до лав російських збройних сил вступило 500 тисяч осіб.

"Цілком ймовірно, що ця цифра суттєво завищена", — вважають британці.

Згідно з інформацією, яку зібрала британська розвідка, російські військові, щоб досягти потрібних показників набору, з квітня 2023 року дозволили випускникам шкіл підписувати контракти з російською армією.

Останні дані, опубліковані "Медіазоною" та Російською службою Бі-бі-сі, свідчать, що під час війни загинули щонайменше п'ять росіян 2005 року народження.

"Вельми ймовірно, що набір російських військових для ведення війни непропорційно більшою мірою здійснюється з бідних і сільських регіонів Росії", — зазначають у Міноборони Британії.

Раніше ми повідомляли, що за останній тиждень ситуація на фронті в Україні залишалася відносно стабільною, з невеликими змінами в деяких ключових районах. Наприклад, під Куп'янськом західне угруповання російських військ намагається провести масштабну наступальну операцію, яка поки що не принесла значних результатів.

Нагадуємо, що знищення великого десантного корабля ВМС РФ "Новочеркаськ" вплине на матеріально-технічне забезпечення окупантів у Криму. Це серйозна втрата для Росії, оскільки Путін планував використати свої морські сили для проведення значних десантних нападів.

війна
розвідка
Україна
Дмитро Медведєв
мобилизація в рф
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі