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Медведєв почав знову загрожувати Україні — що він сказав цього разу

17 січня 2024 17:02
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Медведєв почав знову загрожувати Україні — що він сказав цього разу
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв висловив думку про те, що Росія продовжуватиме воєнні дії проти України, розташованої на територіях, які Росія вважає історично своїми. Він стверджує, що існування незалежної української держави на цих територіях постійно провокуватиме відновлення військових конфліктів.

Про це Медведєв написав у Telegram.

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Медведєв також образив Україну, назвавши її "раковим новоутворенням" і заявив, що її уряд нелегітимний, а сама країна не має повної правової незалежності.

Він припускає, що ймовірність нового збройного зіткнення залишиться високою протягом невизначено довгого часу, можливо навіть завжди, і впевнений у неминучості нового конфлікту, незалежно від будь-яких угод про безпеку, які може укласти Захід з українським урядом.

"Наявність самостійної держави на історичних російських територіях тепер буде постійним приводом для поновлення воєнних дій", — каже він.

На думку Медведєва, попри поточне небажання українців миритися з Росією та їхню ненависть до російського керівництва, у майбутньому вони можуть обрати шлях об'єднання з Росією в єдину державу замість продовження війни та загибелі.

Дмитро Медведєв
Повідомлення Дмитра Медведєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, що офіційний журнал ЄС сьогодні показав перелік фізичних та юридичних осіб, що потрапили під санкції в рамках прийнятого 12-го пакету Євросоюзу. До списку навіть потрапили родичі колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

Також ми повідомляли, що Росія може готувати операцію щодо дестабілізації ситуації у Молдові. Для цього вона планує застосувати самопроголошене Придністров'я.

Відомо, що Кремль хоче використати Придністров'я для створення нестабільності у Молдові, щоб підірвати український експорт зерна вздовж західного узбережжя Чорного моря. Влучні удари України по кораблях РФ дозволили Києву максимально використовувати Чорноморський зерновий коридор, і росіяни хочуть перешкодити цьому.

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