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Военный объяснил, о чем именно хотел сказать Медведев в своем последнем сообщении

18 января 2024 13:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Военный объяснил, о чем именно хотел сказать Медведев в своем последнем сообщении
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: Агентство "Москва"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал сообщение, в котором рассказал об "основах российского фашизма". По его словам, существование Украины смертельно опасно для самих украинцев.

Такую публикацию прокомментировал журналист и военный Тарас Березовец.

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По его словам, такое сообщение является сформированной циничной программой уничтожения десятков миллионов украинцев.

"Кремль не собирается останавливаться на оккупации части украинских земель, его интересует захват всей страны и массовое уничтожение миллионов несогласных с политикой Кремля", — отметил Березовец.

Трансляция программы Путина

Он добавил, что нет сомнений в том, что это не личная точка зрения российского диктатора Владимира Путина, а программа, которую он показывает через своего приспешника.

"Речь идет о физическом выживании Украины и украинцев, где компромисса с врагом быть не может", — подчеркнул военный.

комментарий о сообщении Медведева
Скриншот сообщения из Telegram "BEREZOVIEW"

Напомним, Медведев выразил мнение о том, что Россия будет продолжать военные действия против Украины, расположенной на территориях, которые Россия считает исторически своими. Он утверждает, что существование независимого украинского государства на этих территориях будет постоянно провоцировать возобновление военных конфликтов.

владимир путин
Дмитрий Медведев
политики
люди
война в Украине
Россия

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