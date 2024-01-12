Військова допомога Україні — США припинили постачання зброї

Військова допомога для України. Фото: ЕРА-EFE

США повністю припинили постачання зброї та військової техніки Україні. В американському бюджеті закінчились гроші на виділені на подібні програми.

Про це повідомив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

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Кірбі розповів, що США вже надали Україні останній пакет військової допомоги і наразі вони припинили постачання зброї та військової техніки Україні. Він наголосив, що гроші на подібні програми в бюджеті Америки закінчились.

"Так. Ми видали останній пакет з наявних запасів, на підтримку якого у нас було фінансування", — сказав Кірбі.

Він також зазначив, що наразі в США тривають переговори щодо пакета допомоги, який може бути пов'язаний з переглядом заходів безпеки на кордоні, тому допомога Україні припинилась.

"Допомога, яку ми надавали, тепер зі скрипом зупинилася. Критично важливо, щоб Конгрес США діяв за цим запитом, що стосується національної безпеки, щоб ми отримали подальше фінансування", — пояснив він.

Координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому додав, що наша держава відчуває гостру потребу зброї та техніки, особливо в зимовий період, однак що буде з подальшою допомогою, наразі невідомо.

Нагадаємо, нещодавно посол України в США Оксана Маркарова заявила, що наша держава продовжує отримувати допомогу від США щодо попередніх закупівель. Постачання продовжуються і зниження немає. Щоправда, пріоритетом є узгодження Конгресом пакета в 61 мільярд доларів, адже у Пентагона закінчуються гроші.