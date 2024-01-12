Військова допомога - США продовжують надавати допомогу Україні

Оксана Маркарова. Фото: скріншот

Україна продовжує отримувати допомогу від США щодо попередніх закупівель. Постачання продовжуються і зниження немає. Щоправда, пріоритетом є узгодження Конгресом пакету в 61 мільярд доларів, адже у Пентагона закінчуються гроші.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє Голос Америки.

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З трьох програм, за якими США співпрацює з Україною, USAI (Ukraine Security Assistance Initiative/Ініціатива сприяння безпеці України) та FMF (Foreign Military Financing/Іноземне військове фінансування), дві — це закупівлі, а Presidential Drawdown Authority (PDA — Уповноваження Президента про виділення — ред.) — це виділення зі складів готової зброї.

"У бюджеті, окрім програми на виділення, яка просто надає повноваження президенту та Міноборони США виділяти (готова зброя, — ред.), є також і сума закладена на відновлення (поповнення власних запасів США, після надання допомоги Україні, - ред.). Зараз ми у ситуації, коли нібито додаткові повноваження ще є, а ось коштів на поповнення вже немає”, — додала Маркарова.

За словами посла, головним пріоритетом для українського посольства є узгодження Конгресом пакету 61 мільярд доларів. Бо Пентагон, з її слів, і так робить все можливе.

Водночас, навіть якщо нових виділень поки що немає, Київ продовжує отримувати допомогу від США щодо попередніх закупівель.

"Дуже багато виділень, які були влітку, особливо закуповувалися за програмою USAI, — пам'ятаєте були великі пакети по 3 мільярди доларів, по 2 мільярди доларів? — це все були закупівлі. Тому поставки продовжуються. І якщо ми не бачимо нових виділень, поставки на насправді йдуть, зниження немає. Чи це означає, що нам достатньо зброї? — ні", — пояснила пані посол, зазначивши, що терміново потрібні нові законопроекти та повноваження для виділення із власних запасів і також нові закупівлі.

Нагадаємо, Конгрес США та Білий дім думають про те, щоб збільшити фінансову допомогу для України. Якщо таку ініціативу підтримають, то Америка може виділити до 65,5 млрд. доларів.