Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Україна продовжує отримувати допомогу від США arrow

Україна продовжує отримувати допомогу від США

12 січня 2024 04:41
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Військова допомога - США продовжують надавати допомогу Україні
Оксана Маркарова. Фото: скріншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Україна продовжує отримувати допомогу від США щодо попередніх закупівель. Постачання продовжуються і зниження немає. Щоправда, пріоритетом є узгодження Конгресом пакету в 61 мільярд доларів, адже у Пентагона закінчуються гроші.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє Голос Америки.

Читайте також:

Що відомо про допомогу США Україні

З трьох програм, за якими США співпрацює з Україною, USAI (Ukraine Security Assistance Initiative/Ініціатива сприяння безпеці України) та FMF (Foreign Military Financing/Іноземне військове фінансування), дві — це закупівлі, а Presidential Drawdown Authority (PDA — Уповноваження Президента про виділення — ред.) — це виділення зі складів готової зброї.

"У бюджеті, окрім програми на виділення, яка просто надає повноваження президенту та Міноборони США виділяти (готова зброя, — ред.), є також і сума закладена на відновлення (поповнення власних запасів США, після надання допомоги Україні, - ред.). Зараз ми у ситуації, коли нібито додаткові повноваження ще є, а ось коштів на поповнення вже немає”, — додала Маркарова.

За словами посла, головним пріоритетом для українського посольства є узгодження Конгресом пакету 61 мільярд доларів. Бо Пентагон, з її слів, і так робить все можливе.

Водночас, навіть якщо нових виділень поки що немає, Київ продовжує отримувати допомогу від США щодо попередніх закупівель.

"Дуже багато виділень, які були влітку, особливо закуповувалися за програмою USAI, — пам'ятаєте були великі пакети по 3 мільярди доларів, по 2 мільярди доларів? — це все були закупівлі. Тому поставки продовжуються. І якщо ми не бачимо нових виділень, поставки на насправді йдуть, зниження немає. Чи це означає, що нам достатньо зброї? — ні", — пояснила пані посол, зазначивши, що терміново потрібні нові законопроекти та повноваження для виділення із власних запасів і також нові закупівлі.

Нагадаємо, Конгрес США та Білий дім думають про те, щоб збільшити фінансову допомогу для України. Якщо таку ініціативу підтримають, то Америка може виділити до 65,5 млрд. доларів.

фінансова допомога
військова допомога
гуманітарна допомога
війна в Україні
Оксана Маркарова

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

Актуальне по темі