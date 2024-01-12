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Военная помощь Украине — США прекратили поставки оружия

12 января 2024 09:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Военная помощь Украине — США прекратили поставки оружия
Военная помощь для Украины. Фото: ЕРА-EFE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

США полностью прекратили поставки оружия и военной техники Украине. В американском бюджете закончились деньги на выделенные подобные программы.

Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

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Кирби рассказал, что США уже предоставили Украине последний пакет военной помощи и приостановили поставки оружия и военной техники Украине. Он отметил, что деньги на подобные программы в бюджете Америки закончились.

"Да. Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, в поддержку которого у нас было финансирование", — сказал Кирби.

Он также отметил, что в настоящее время в США продолжаются переговоры по пакету помощи, который может быть связан с пересмотром мер безопасности на границе, поэтому помощь Украине прекратилась.

"Помощь, которую мы оказывали, теперь со скрипом остановилась. Критически важно, чтобы Конгресс США действовал по этому запросу, касающемуся национальной безопасности, чтобы мы получили дальнейшее финансирование", — пояснил он.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома добавил, что наше государство испытывает острую потребность оружия и техники, особенно в зимний период, однако, что будет с дальнейшей помощью, пока неизвестно.

Напомним, недавно посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что наше государство продолжает получать помощь от США по предварительным закупкам. Снабжения продолжаются и снижения нет. Правда, приоритетом является согласование Конгрессом пакета в 61 миллиард долларов, ведь у Пентагона заканчиваются деньги.

США
оружие
военная помощь
война в Украине

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