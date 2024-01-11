План перемоги в Україні — як США повинні допомогти здолати окупантів

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Три комітети Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки, які очолюють республіканці, опублікували "План перемоги в Україні". Вони розкритикували адміністрацію президента Джо Байдена за недостатню допомогу Києву. Республіканці вимагають від нього рішучих дій.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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"Пропонований план перемоги в Україні"

План за підписом голів комітету в закордонних справах Майкла Маккола, комітету у справах збройних сил – Майка Роджерса та комітету з питань розвідки – Майка Тернера було розроблено наприкінці 2023 року.

Документ має обкладинку з колективним фото сучасних диктаторів. Йдеться про Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна, Алі Хаменеї та Олександра Лукашенка.

У поясненні до плану республіканці зазначили, що він має на меті відповісти на критичні питання щодо підтримки України з боку США та їхніх союзників і представити план перемоги, у якому Росія програє.

Загалом документ має п'ять розділів:

"Загроза";

"Пропонований план перемоги";

"Нагляд";

"Розподіл підтримки";

"Хронологія смертельних зволікань Байдена з наданням зброї Україні".

У плані йдеться, що РФ та альянс, що складається з Китаю, Ірану і його маріонеток, а також Північної Кореї, працюють разом, щоб підірвати американські інтереси в усьому світі.

"Їхньою метою є послаблення економіки США, розпад ключових альянсів і встановлення нового світового порядку тоталітаризму. Від часів Другої світової війни Сполучені Штати не стикалися з небезпечнішим набором супротивників", — наголошують автори плану.

Голови комітетів наголошують, що Конгрес США несе відповідальність за захист свободи від таких країн, як Росія, Китай та Іран.

"Багато хто запитував, чому ми повинні підтримувати Україну, і звіт не лише відповідає на ці питання, він також містить інформацію… для наших виборців – чому наша підтримка необхідна. Мантра Байдена про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно", - програшна стратегія", – вважають вони.

Республіканці Палати представників вважають, що президент США Джо Байден повинен представити план перемоги, а також надати зброю для України.

За словами авторів плану, з першого дня війни виснажливі вагання Байдена щодо надання Києву критично важливої зброї відтермінували українську перемогу. Вони наголошують, що Україні потрібен найбільш далекобійний варіант ATACMS, літаки F-16, достатня кількість касетних боєприпасів, артилерії, засобів ППО і бронетехніки, щоб змінити ситуацію на полі бою. Голови трьох комітетів зазначають, що ця затримка коштує життів українців і американських платників податків.

У документі йдеться, що шлях до перемоги для України потребуватиме:

швидкого надання їй критично важливої зброї;

посилення санкцій проти режиму Путіна;

передачі Україні 300 млрд заморожених російських суверенних активів.

Автори наголошують на необхідності контролю за американською допомогою, визнаючи, що досі численні перевірки не виявили жодних істотних порушень. Вони зазначили, що перемога України запобігатиме російському вторгненню в країну НАТО, яке було б незмірно дорожчим з точки зору американської крові та коштів.

У документі наголошується, що у відсотковому відношенні до ВВП США займають лише 30-те місце за обсягом допомоги Україні. До того ж там зазначили, що підтримка Києва з боку Вашингтона — це не благодійність.

"Після катастрофічного виведення президентом Байденом сил з Афганістану підтримка України у боротьбі з путінськими військами має вирішальне значення для відновлення американського стримування в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Пропонований документ забезпечить Україні можливість досягти необхідних успіхів на полі бою, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", — підкреслюють голови ключових комітетів Палати представників.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки хочуть почути від Президента України Володимира Зеленського подальшу стратегію ведення війни проти російських окупантів. Американські партнери планують обговорити це з ним наступного тижня під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.