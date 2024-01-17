Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow В Україні вперше застосували систему ППО FrankenSAM arrow

В Україні вперше застосували систему ППО FrankenSAM

17 січня 2024 15:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні вперше застосували систему ППО FrankenSAM
FrankenSAM. Фото: mil.in.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 17 січня, українські військові вперше застосували систему протиповітряної оборони проєкту FrankenSAM на фронті. Вона збила російський безпілотник типу Shahed.

Про це повідомив очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін на брифінгу в Давосі.

Читайте також:

Перше застосування ППО FrankenSAM

Камишін розповів, що ППО збила ворожий Shahed з відстані 9 кілометрів.  

За його словами, наразі всі перші системи ППО FrankenSAM розгорнуті на фронті.

Що таке FrankenSAM

Проєкт FrankenSAM — це гібридні системи ППО. Ними займаються Пентагон, Міноборони України та Мінстратегпром. Фактично це три ЗРК: радянський ЗРК "Бук" з американськими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, ракети "повітря — повітря" AIM-9M у поєднанні з радянськими РЛС і ЗРК на базі українських старих систем з елементами й ракетами від Patriot.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти запустили по Україні 20 "шахедів" та дві зенітно-керовані ракети С-300. Українська ППО знищила 19 дронів.

Також ми писали, що сьогодні, 17 січня, у Брюсселі відбудеться перша зустріч Ради Україна-НАТО у форматі командувачів збройних сил. Віддалено у ній візьме участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Додамо, українські артилерійські війська успішно атакували дві ворожі установки БМ-27 "Ураган" у районі селища Брилівка на Херсонщині, використовуючи ракети системи HIMARS. Обидві установки БМ-27 "Ураган" були успішно знищені.

війна
Міноборони
ЗСУ
безпілотники
Україна
Пентагон
Олександр Камишін
ППО
дрон Шахід-136

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі