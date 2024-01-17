В Україні вперше застосували систему ППО FrankenSAM

FrankenSAM. Фото: mil.in.ua

Сьогодні вночі, 17 січня, українські військові вперше застосували систему протиповітряної оборони проєкту FrankenSAM на фронті. Вона збила російський безпілотник типу Shahed.

Про це повідомив очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін на брифінгу в Давосі.

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Перше застосування ППО FrankenSAM

Камишін розповів, що ППО збила ворожий Shahed з відстані 9 кілометрів.

За його словами, наразі всі перші системи ППО FrankenSAM розгорнуті на фронті.

Що таке FrankenSAM

Проєкт FrankenSAM — це гібридні системи ППО. Ними займаються Пентагон, Міноборони України та Мінстратегпром. Фактично це три ЗРК: радянський ЗРК "Бук" з американськими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, ракети "повітря — повітря" AIM-9M у поєднанні з радянськими РЛС і ЗРК на базі українських старих систем з елементами й ракетами від Patriot.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти запустили по Україні 20 "шахедів" та дві зенітно-керовані ракети С-300. Українська ППО знищила 19 дронів.

Також ми писали, що сьогодні, 17 січня, у Брюсселі відбудеться перша зустріч Ради Україна-НАТО у форматі командувачів збройних сил. Віддалено у ній візьме участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Додамо, українські артилерійські війська успішно атакували дві ворожі установки БМ-27 "Ураган" у районі селища Брилівка на Херсонщині, використовуючи ракети системи HIMARS. Обидві установки БМ-27 "Ураган" були успішно знищені.