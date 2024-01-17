В Україні вперше застосували систему ППО FrankenSAM
Сьогодні вночі, 17 січня, українські військові вперше застосували систему протиповітряної оборони проєкту FrankenSAM на фронті. Вона збила російський безпілотник типу Shahed.
Про це повідомив очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін на брифінгу в Давосі.
Перше застосування ППО FrankenSAM
Камишін розповів, що ППО збила ворожий Shahed з відстані 9 кілометрів.
За його словами, наразі всі перші системи ППО FrankenSAM розгорнуті на фронті.
Що таке FrankenSAM
Проєкт FrankenSAM — це гібридні системи ППО. Ними займаються Пентагон, Міноборони України та Мінстратегпром. Фактично це три ЗРК: радянський ЗРК "Бук" з американськими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, ракети "повітря — повітря" AIM-9M у поєднанні з радянськими РЛС і ЗРК на базі українських старих систем з елементами й ракетами від Patriot.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти запустили по Україні 20 "шахедів" та дві зенітно-керовані ракети С-300. Українська ППО знищила 19 дронів.
Також ми писали, що сьогодні, 17 січня, у Брюсселі відбудеться перша зустріч Ради Україна-НАТО у форматі командувачів збройних сил. Віддалено у ній візьме участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Додамо, українські артилерійські війська успішно атакували дві ворожі установки БМ-27 "Ураган" у районі селища Брилівка на Херсонщині, використовуючи ракети системи HIMARS. Обидві установки БМ-27 "Ураган" були успішно знищені.
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