ЗСУ показали, як ювелірно знищили відразу два російські "Урагани"

Знищення російських "Ураганів". Фото: скриншот

Українські артилерійські війська успішно атакували дві ворожі установки БМ-27 "Ураган" у районі селища Брилівка на Херсонщині, використовуючи ракети системи HIMARS. Обидві установки БМ-27 Ураган були успішно знищені.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Розташування російських реактивних систем залпового вогню було визначено завдяки аеророзвідці, проведеній над тимчасово захопленою територією. Отримані координати були передані українським артилеристам, які здійснили обстріл російських реактивних артилерійських установок з використанням системи HIMARS.

Обидві установки БМ-27 "Ураган" було знищено на околиці Брилівки, розташованої на лівому березі річки у Херсонській області. Проведення розвідки та коригування вогню здійснювали оператори БпЛА зі 140-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку Сили спеціальних операцій України знищили російський фронтовий розвідувальний безпілотник ZALA разом із його операторами.

Також ми писали, що на Донецькому напрямку оператори ССО знищили три ворожі зенітні ракетні комплекси "Бук-М2" за тиждень. Крім того, військовим удалося зафіксувати влучні удари на відео.