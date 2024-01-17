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В Украине впервые применили систему ПВО FrankenSAM

17 января 2024 15:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Украине впервые применили систему ПВО FrankenSAM
FrankenSAM. Фото: mil.in.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 17 января, украинские военные впервые применили систему противовоздушной обороны проекта FrankenSAM на фронте. Она сбила российский беспилотник типа Shahed.

Об этом сообщил глава Минстратегпрома Александр Камышин на брифинге в Давосе.

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Камышин рассказал, что ПВО сбила вражеский Shahed с расстояния в 9 километров.

По его словам, сейчас все первые системы ПВО FrankenSAM развернуты на фронте.

Что такое FrankenSAM

Проект FrankenSAM — это гибридные системы ПВО. Ими занимаются Пентагон, Минобороны Украины и Минстратегпром. Фактически это три ЗРК: советский ЗРК "Бук" с американскими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, ракеты "воздух — воздух" AIM-9M в сочетании с советскими РЛС и ЗРК на базе украинских старых систем с элементами и ракетами от Patriot.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты запустили по Украине 20 "шахедов" и две зенитно-управляемые ракеты С-300. Украинская ПВО уничтожила 19 дронов.

Также мы писали, что сегодня, 17 января, в Брюсселе состоится первая встреча Совета Украина-НАТО в формате командующих вооруженными силами. Удаленно в ней примет участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Добавим, украинские артиллерийские войска успешно атаковали две вражеские установки БМ-27 "Ураган" в районе поселка Бриловка Херсонской области, используя ракеты системы HIMARS. Обе установки БМ-27 "Ураган" были успешно уничтожены.

война
Минобороны
ВСУ
беспилотники
Украина
Пентагон
Александр Камышин
ПВО
дрон Шахид-136

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