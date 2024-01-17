В Украине впервые применили систему ПВО FrankenSAM

FrankenSAM. Фото: mil.in.ua

Сегодня ночью, 17 января, украинские военные впервые применили систему противовоздушной обороны проекта FrankenSAM на фронте. Она сбила российский беспилотник типа Shahed.

Об этом сообщил глава Минстратегпрома Александр Камышин на брифинге в Давосе.

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Первое применение ПВО FrankenSAM

Камышин рассказал, что ПВО сбила вражеский Shahed с расстояния в 9 километров.

По его словам, сейчас все первые системы ПВО FrankenSAM развернуты на фронте.

Что такое FrankenSAM

Проект FrankenSAM — это гибридные системы ПВО. Ими занимаются Пентагон, Минобороны Украины и Минстратегпром. Фактически это три ЗРК: советский ЗРК "Бук" с американскими ракетами RIM-7 Sea Sparrow, ракеты "воздух — воздух" AIM-9M в сочетании с советскими РЛС и ЗРК на базе украинских старых систем с элементами и ракетами от Patriot.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты запустили по Украине 20 "шахедов" и две зенитно-управляемые ракеты С-300. Украинская ПВО уничтожила 19 дронов.

Также мы писали, что сегодня, 17 января, в Брюсселе состоится первая встреча Совета Украина-НАТО в формате командующих вооруженными силами. Удаленно в ней примет участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Добавим, украинские артиллерийские войска успешно атаковали две вражеские установки БМ-27 "Ураган" в районе поселка Бриловка Херсонской области, используя ракеты системы HIMARS. Обе установки БМ-27 "Ураган" были успешно уничтожены.