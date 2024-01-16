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У Давосі спрогнозували перебіг війни в Україні на найближчі роки

16 січня 2024 18:06
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Давосі спрогнозували перебіг війни в Україні на найближчі роки
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У найближчі два роки ситуація в Україні може пройти через різні стадії, що зазнають впливу світової фінансової та політичної обстановки. Зокрема, є три ключові геополітичні зони станом на сьогодні.

Про це йдеться у звіті Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

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Як зазначається у доповіді Всесвітнього економічного форуму, існують три ключові геополітичні зони сьогодні: конфлікт в Україні, напруженість навколо Тайваню та протистояння між Ізраїлем та Газою. Будь-які зміни в цих регіонах можуть мати глобальний вплив.

Доповідь також наголошує, що протягом двох років конфлікт в Україні може як загострюватися, так і заморожуватися. Попри санкції, Росія продовжує отримувати доходи від продажу енергоресурсів та товарів, що може посилитися під час розширення конфлікту на Близькому Сході.

Ключові фактори, що впливають на перебіг війни в Україні:

  • Зниження підтримки з боку США та Європи може ускладнити зміцнення зв'язків України із Заходом;
  • Росія продовжує отримувати вигоду зі своїх енергоресурсів та експорту, всупереч санкціям;
  • При ескалації конфлікту очікується використання звичайного озброєння, а не ядерного, проте конфлікт може поширитися на інші країни;
  • Війна може перейти в періодичний конфлікт, що триватиме багато років або навіть десятиліть.

Доповідь також вказує на складність прогнозування постконфліктних сценаріїв як для України, так і для Росії з можливістю "перезаморожування" конфлікту на тривалий термін.

Нагадаємо, що однією зі складових Формули світу для України є екологічна безпека. Бойові дії, спровоковані російськими загарбниками, завдали шкоди екології в усьому світі.

Крім того, Пенні Пріцкер, спецпредставник США та мільярдер, днями відвідала Київ. Під час дискусійної панелі "Український дім" у Давосі вона поділилася трьома речами, на які слід звернути увагу інвесторам та урядам країн щодо України.

ЗСУ
Давос
військові
війна в Україні
Росія
Економічний форум
давос2024

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