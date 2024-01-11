Повітряна тривога в Україні 11 січня — загроза ракетного удару

Російський літак МіГ-31К. Фото: росЗМІ

Сьогодні по всій Україні оголосили повітряну тривогу. В Росії злетів російський літак МіГ-31К, є загроза ракетного удару.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 11 січня

Сьогодні о 13:31 по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 11 січня. Фото: скриншот

У Повітряних силах розповіли, що зафіксовано зліт МіГ-31К із аеродрому "Моздок" (Північна Осетія). Він є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Нагадаємо, 10 січня російські окупанти вдарили двома ракетами типу С-300 у середмісті Харкова. Загарбники влучили у будівлю готельного комплексу. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей. До того ж вони евакуювали ще 19 осіб.

Також росіяни збільшили інтенсивність обстрілів Херсонської області. Лише за минулу добу загарбники атакували регіон 108 разів з різного типу озброєння.

Крім того, 10 січня загарбники чотири рази обстріляли Сумську область. Загалом було зафіксовано 14 вибухів із мінометів.