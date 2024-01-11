Окупанти почали частіше обстрілювати Херсонщину, — ОВА

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/olexandrprokudin

Російські окупанти збільшили інтенсивність обстрілів Херсонської області. Лише за минулу добу загарбники атакували регіон 108 разів з різного типу озброєння.

Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Обстріли Херсонської області

Толоконніков розповів, що лише за минулу добу російські окупанти 108 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 482 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. Під прицілом опинилися цивільні будинки.

Крім того, він додав, що в селі Червоний Маяк постраждало подружжя. Через ворожу атаку жінка отримала дуже важкі поранення ніг, тому їх довелося ампутувати. У чоловіка осколкові поранення, але його стан середнього ступеня тяжкості. А в Новодмитрівці чоловік отримав акубаротравму. У Херсоні цієї ночі без постраждалих.

Нагадаємо, 10 січня російські окупанти вдарили двома ракетами типу С-300 у середмісті Харкова. Загарбники влучили у будівлю готельного комплексу. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей. До того ж вони евакуювали ще 19 осіб.

Крім того, що 10 січня загарбники чотири рази обстріляли Сумську область. Загалом було зафіксовано 14 вибухів із мінометів.