Воздушная тревога в Украине 11 января — угроза ракетного удара

Российский самолет МиГ-31К. Фото: росСМИ

Сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу. В России взлетел российский самолет МиГ-31К, есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Обновлено 13:50. Мониторинговые каналы предупреждают о борте ИЛ-78 в воздухе, тревога может быть затяжной.

Сегодня в 13.31 по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога на Украине 11 января. Фото: скриншот

В Воздушных силах рассказали, что зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Моздок" (Северная Осетия). Он является носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", представляющей угрозу всем регионам страны.

Напомним, 10 января российские оккупанты ударили двумя ракетами типа С-300 в центре Харькова. Захватчики попали в здание гостиничного комплекса. Спасатели извлекли из-под завалов двух человек. К тому же они эвакуировали еще 19 человек.

Также россияне увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области. Только за минувшие сутки захватчики атаковали регион 108 раз из разного типа вооружения.

Кроме того, 10 января захватчики четырежды обстреляли Сумскую область. В общей сложности было зафиксировано 14 взрывов из минометов.