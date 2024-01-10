Оккупанты четыре раза за ночь обстреляли Сумскую область
Сегодня ночью, 10 января, российские оккупанты четыре раза обстреляли Сумскую область. В общей сложности было зафиксировано 14 взрывов из минометов.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Обстрел Сумской области
"Ночью россияне совершили четыре обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 14 взрывов из минометов", — говорится в сообщении.
Обстрелам подверглись следующие громады:
- Середино-Будская — два взрыва;
- Эсманьская — пять взрывов;
- Свеськая — три взрыва;
- Зноб-Новгородская – четыре взрыва.
Напомним, сегодня ночью, 10 января, российские оккупанты обстреляли Харьков. Под ударом врага оказался детский оздоровительный лагерь на окраине города.
Также мы писали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон вчера, 9 января. Захватчики нанесли несколько ударов по городу из разного вида вооружения.
Добавим, несколько дней назад, 6 января, российские захватчики жестоко обстреляли Покровск Донецкой области. Они попали в здание больницы в момент, когда там проходила операция.
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