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Оккупанты четыре раза за ночь обстреляли Сумскую область

10 января 2024 11:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты четыре раза за ночь обстреляли Сумскую область
Последствия обстрела Сумской области. Архивное фото: t.me/pgo_gov_ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 10 января, российские оккупанты четыре раза обстреляли Сумскую область. В общей сложности было зафиксировано 14 взрывов из минометов.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

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"Ночью россияне совершили четыре обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 14 взрывов из минометов", — говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие громады:

  • Середино-Будская — два взрыва;
  • Эсманьская — пять взрывов;
  • Свеськая — три взрыва;
  • Зноб-Новгородская – четыре взрыва.
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Пост Сумской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 10 января, российские оккупанты обстреляли Харьков. Под ударом врага оказался детский оздоровительный лагерь на окраине города.

Также мы писали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон вчера, 9 января. Захватчики нанесли несколько ударов по городу из разного вида вооружения.

Добавим, несколько дней назад, 6 января, российские захватчики жестоко обстреляли Покровск Донецкой области. Они попали в здание больницы в момент, когда там проходила операция.

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