Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети
10 січня 2024 16:57
оновлено: 17:20
Російський винищувач Су-30 проводить пуск авіаракети. Фото: скриншот
В деяких регіонах України лунає повітряна тривога. Повідомляється про запуск російських ракет.
Про це повідомляють ВПС України.
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Повітряна тривога в Україні
За попереднім повідомленням, росіяни з півдня провели пуски ракет, одна з яких зараз летить в бік Дніпра та Запоріжжя.
Станом на 17:14 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Нагадаємо, що сьогодні зранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У Росії з аеродрому "Саваслейка" злетів винищувач МіГ-31, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".
Лунали сирени й у Харківській, Донецькій, Запорізькій та інших областях. Для них існувала загроза від балістичних ракет.
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