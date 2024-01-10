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Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети

10 січня 2024 16:57
оновлено: 17:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети
Російський винищувач Су-30 проводить пуск авіаракети. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В деяких регіонах України лунає повітряна тривога. Повідомляється про запуск російських ракет. 

Про це повідомляють ВПС України

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Повітряна тривога в Україні

За попереднім повідомленням, росіяни з півдня провели пуски ракет, одна з яких зараз летить в бік Дніпра та Запоріжжя. 

Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети
Джерело: Telegram

Станом на 17:14 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети
Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні зранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У Росії з аеродрому "Саваслейка" злетів винищувач МіГ-31, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

Лунали сирени й у Харківській, Донецькій, Запорізькій та інших областях. Для них існувала загроза від балістичних ракет.

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