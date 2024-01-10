Повітряна тривога в Україні — куди летять ракети

Російський винищувач Су-30 проводить пуск авіаракети. Фото: скриншот

В деяких регіонах України лунає повітряна тривога. Повідомляється про запуск російських ракет.

Про це повідомляють ВПС України.

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За попереднім повідомленням, росіяни з півдня провели пуски ракет, одна з яких зараз летить в бік Дніпра та Запоріжжя.

Джерело: Telegram

Станом на 17:14 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сьогодні зранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У Росії з аеродрому "Саваслейка" злетів винищувач МіГ-31, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

Лунали сирени й у Харківській, Донецькій, Запорізькій та інших областях. Для них існувала загроза від балістичних ракет.