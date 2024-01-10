Повітряна тривога зараз 10 січня — в яких областях причаїлася небезпека

Повітряна тривога "червоніє" країною — в яких областях причаїлася небезпека
Повітряна тривога в Україні зараз, 10 січня, охопила Харківську, Донецьку, Запорізьку та інші області. Українців попереджають про загрозу балістики. Небезпеку оголосили близько 01:00.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряна тривога зараз 10 січня
Українські військові попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в низці "червоних" областей.
Таким чином небезпека охопила Харківську, Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку області.
Нагадаємо що ввечері, 9 січня, окупанти завдали удару по Харкову. В міста лунали вибухи.
Також ми писали, що внаслідок російської ракетної атаки на Харків є руйнування території та приміщень дитячого оздоровчого центру. Також відомо, чи є постраждалі.
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