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Повітряна тривога "червоніє" країною — в яких областях причаїлася небезпека

10 січня 2024 00:51
оновлено: 01:09
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 10 січня — в яких областях причаїлася небезпека
Запуск ракети в нічне небо. Фото: SPUTNIK
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 10 січня, охопила Харківську, Донецьку, Запорізьку та інші області. Українців попереджають про загрозу балістики. Небезпеку оголосили близько 01:00.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряна тривога зараз 10 січня

Українські військові попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння в низці "червоних" областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином небезпека охопила Харківську, Дніпропетровську, Донецьку та Запорізьку області. 

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 10 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо що ввечері, 9 січня, окупанти завдали удару по Харкову. В міста лунали вибухи.

Також ми писали, що внаслідок російської ракетної атаки на Харків є руйнування території та приміщень дитячого оздоровчого центру. Також відомо, чи є постраждалі.

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