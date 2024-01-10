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Воздушная тревога в Украине – куда летят ракеты

10 января 2024 16:57
обновлено: 17:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Воздушная тревога в Украине – куда летят ракеты
Российский истребитель Су-30 производит пуск авиаракеты. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В некоторых регионах Украины раздается воздушная тревога. Сообщается о запуске российских ракет.

Об этом сообщают ВВС Украины.

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Воздушная тревога в Украине

По предварительному сообщению, россияне с юга провели пуски ракет, одна из которых сейчас летит в сторону Днепра и Запорожья.

Воздушная тревога в Украине – куда летят ракеты
Источник: Telegram

По состоянию на 17:14 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Воздушная тревога в Украине – куда летят ракеты
Источник: alerts.in.ua

Напомним, сегодня утром по всей Украине объявили воздушную тревогу. В России с аэродрома "Саваслейка" взлетел истребитель МиГ-31, являющийся носителем сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал".

Звучали сирены и в Харьковской, Донецкой, Запорожской и других областях. Для них была угроза от баллистических ракет.

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