Повітряна тривога в Україні 10 січня — яка загроза

Російський літак МіГ-31К. Фото: з відкритих джерел

Сьогодні зранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У Росії з аеродрому злетів літак МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 10 січня

Сьогодні близько 08:01 по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні 10 січня. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України. З російського аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородська область) злетів МіГ-31К. Він є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

Моніторингові канали повідомляють про два борти літаків на південному курсі, але поки без пусків.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 10 січня, російські окупанти обстріляли Харків. Під ударом ворога опинився дитячий оздоровчий табір на околиці міста.

Також ми писали, що загарбники вчергове атакували Херсон вчора, 9 січня. Росіяни завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння.