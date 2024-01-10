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Масштабна повітряна тривога в Україні — яка небезпека

10 січня 2024 08:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 10 січня — яка загроза
Російський літак МіГ-31К. Фото: з відкритих джерел
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу. У Росії з аеродрому злетів літак МіГ-31К, який є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

Про це повідомили в Повітряних силах.

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Повітряна тривога в Україні 10 січня

Сьогодні близько 08:01 по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

повітряна тривога в Україні 10 січня
Повітряна тривога в Україні 10 січня. Фото: скриншот

У Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку по всій території України. З російського аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородська область) злетів МіГ-31К. Він є носієм надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал".

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Моніторингові канали повідомляють про два борти літаків на південному курсі, але поки без пусків. 

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Нагадаємо, сьогодні вночі, 10 січня, російські окупанти обстріляли Харків. Під ударом ворога опинився дитячий оздоровчий табір на околиці міста. 

Також ми писали, що загарбники вчергове атакували Херсон вчора, 9 січня. Росіяни завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння. 

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