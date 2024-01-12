В Україні лунає повітряна тривога — яка загроза
В Україні оголошено повітряну тривогу сьогодні, 12 січня. Наразі загроза пов'язані з активністю ворожої тактичної авіації. Також фіксується запуск "шахедів".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Яка зазгроза для українців
Зазначається, що в Сумській та Чернігівській областях фіксується загроза застосування ворожих безпілотників типу Shahed.
"Проліт "шахедів" через Сумщину в напрямку Чернігівщини", — додали у повідомленні.
Своєю чергою, повітряна тривога в Харківській області пов'язана з активністю російської тактичної авіації.
Де триває небезпека
Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:
- Чернігівській;
- Сумській;
- Харківській;
- Донецькій.
Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку на Сумщину сьогодні, 12 січня. Під прицілом опинилася Великописарівська громада, де руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Сумська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу.
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