В Україні лунає повітряна тривога — яка загроза

Російська авіація в небі. Ілюстративне фото: Reuters

В Україні оголошено повітряну тривогу сьогодні, 12 січня. Наразі загроза пов'язані з активністю ворожої тактичної авіації. Також фіксується запуск "шахедів".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Зазначається, що в Сумській та Чернігівській областях фіксується загроза застосування ворожих безпілотників типу Shahed.

"Проліт "шахедів" через Сумщину в напрямку Чернігівщини", — додали у повідомленні.

Скриншот дописів з Telegram "Повітряні сили ЗСУ"

Скриншот допису з Telegram "Повітряні сили ЗСУ"

Своєю чергою, повітряна тривога в Харківській області пов'язана з активністю російської тактичної авіації.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні сили ЗСУ"

Де триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Чернігівській;

Сумській;

Харківській;

Донецькій.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, росіяни здійснили чергову атаку на Сумщину сьогодні, 12 січня. Під прицілом опинилася Великописарівська громада, де руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Сумська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу.