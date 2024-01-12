В Украине раздается воздушная тревога — какая угроза

Российская авиация в небе. Иллюстративное фото: Reuters

В Украине объявлена воздушная тревога сегодня, 12 января. Сейчас угроза связана с активностью вражеской тактической авиации. Также фиксируется запуск "шахедов".

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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В Сумской и Черниговской областях фиксируется угроза применения вражеских беспилотников типа "Shahed".

"Пролет Шахедов через Сумскую область по направлению к Черниговской", — добавили в сообщении.

Скриншот сообщений из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

В свою очередь, воздушная тревога в Харьковской области связана с активностью российской тактической авиации.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Где есть опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Черниговской;

Сумской;

Харьковской;

Донецкой.

Карта воздушных тревог

Напомним, россияне совершили очередную атаку на Сумскую область сегодня, 12 января. Под прицелом оказалась Великописаревская община, где разрушения понесли гражданская инфраструктура. Сумская областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту обстрела.