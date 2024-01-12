Повітряна тривога в Україні 12 січня — що відомо

В Україні оголошено повітряну тривогу — де триває небезпека
В Україні сьогодні, 12 січня, оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза для Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Наразі повітряна тривога лунає в Києві та в низці областей країни.
Яка загроза для регіонів
У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що повітряна тривога в Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пов'язана з активністю російської тактичної авіації вздовж кордону.
Оновлено 19:31. В КМВА заявили, що повітряна тривога у Києві пов'язана із загрозою застосування ворожої балістики.
Оновлено 19:37. Також в ПС ЗСУ наголосили, що наразі зафіксовано зліт Ту-22м3 з Шайковки (Калузька область).
Нагадаємо, у Херсоні сьогодні ввечері, 12 січня, пролунало кілька потужних вибухів. Тривав російський обстріл міста з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини. Повітряна тривога в регіоні не оголошувалася.
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