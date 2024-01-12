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В Україні оголошено повітряну тривогу — де триває небезпека

12 січня 2024 19:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Повітряна тривога в Україні 12 січня — що відомо
Російська авіація в небі. Ілюстративне фото: Міноборони РФ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні сьогодні, 12 січня, оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза для Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей.

Про це повідомляють моніторингові канали. 

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Наразі повітряна тривога лунає в Києві та в низці областей країни.

загроза авіації
Мапа повітряних тривог

Яка загроза для регіонів

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що повітряна тривога в Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пов'язана з активністю російської тактичної авіації вздовж кордону. 

загроза авіації
Скриншот дописів з Telegram "Повітряні сили ЗСУ"

Оновлено 19:31. В КМВА заявили, що повітряна тривога у Києві пов'язана із загрозою застосування ворожої балістики. 

загроза ракет
Скриншот допису з Telegram КМВА

Оновлено 19:37. Також в ПС ЗСУ наголосили, що наразі зафіксовано зліт Ту-22м3 з Шайковки (Калузька область).

загроза авіації
Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, у Херсоні сьогодні ввечері, 12 січня, пролунало кілька потужних вибухів. Тривав російський обстріл міста з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини. Повітряна тривога в регіоні не оголошувалася.

окупанти
повітряна тривога
ракети
війна в Україні
Росія
авіація

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