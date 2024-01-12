Повітряна тривога в Україні 12 січня — що відомо

Російська авіація в небі. Ілюстративне фото: Міноборони РФ

В Україні сьогодні, 12 січня, оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза для Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Наразі повітряна тривога лунає в Києві та в низці областей країни.

Мапа повітряних тривог

Яка загроза для регіонів

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що повітряна тривога в Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пов'язана з активністю російської тактичної авіації вздовж кордону.

Скриншот дописів з Telegram "Повітряні сили ЗСУ"

Оновлено 19:31. В КМВА заявили, що повітряна тривога у Києві пов'язана із загрозою застосування ворожої балістики.

Скриншот допису з Telegram КМВА

Оновлено 19:37. Також в ПС ЗСУ наголосили, що наразі зафіксовано зліт Ту-22м3 з Шайковки (Калузька область).

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, у Херсоні сьогодні ввечері, 12 січня, пролунало кілька потужних вибухів. Тривав російський обстріл міста з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини. Повітряна тривога в регіоні не оголошувалася.